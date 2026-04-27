Hoy retratamos a Mar Vallverdú, comunicadora cultural, periodista y CEO Girlboss Queen del podcast Radio Noia. En este episodio charlamos sobre sus teorías acerca de la cultura de internet, las tendencias culturales que se vienen y su relación con el mundo pop.

Hablamos sin filtros sobre la verdad del internet, manifestamos juntas con nuestra velita Retradas y le pedimos que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.