Hoy retratamos a Brontë, expertx vivx en cotilleo Modernista, guía de rutas en Barcelona y Madrid y un arquitectura lover de pies a cabeza. En este episodio nos ilustra sobre la arquitectura Modernista y todo lo que hay detrás de ella.

Hablamos sin filtros sobre arquitectura, urbanismo y Modernismo, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Brontë que nos recomiende cosas con las que esté obsesionadx últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.