Hoy retratamos a Brontë, expertx vivx en cotilleo Modernista, guía de rutas en Barcelona y Madrid y un arquitectura lover de pies a cabeza. En este episodio nos ilustra sobre la arquitectura Modernista y todo lo que hay detrás de ella.
Hablamos sin filtros sobre arquitectura, urbanismo y Modernismo, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Brontë que nos recomiende cosas con las que esté obsesionadx últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU