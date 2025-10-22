Hoy retratamos a Marta de la Fuente, diseñadora, pintora, artista y la autora de los cuadros más cuquis de todas las redes. En este episodio hablamos con ella sobre su relación con el arte, su pasión por el costumbrismo y qué vaticina en el futuro de la pintura.
Hablamos sin filtros sobre cómo es hacer arte en pleno 2025, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Marta que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU