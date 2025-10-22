Hoy retratamos a Marta de la Fuente, diseñadora, pintora, artista y la autora de los cuadros más cuquis de todas las redes. En este episodio hablamos con ella sobre su relación con el arte, su pasión por el costumbrismo y qué vaticina en el futuro de la pintura.

Hablamos sin filtros sobre cómo es hacer arte en pleno 2025, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Marta que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.