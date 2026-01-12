Hoy retratamos a David Méndez, creador y director creativo de una de las marcas de moda más divertidas de España: Outsiders Division. En este episodio hablamos con él sobre su propia experiencia en la industria, el panorama de la moda actual en España y el debate del estilo personal.
Hablamos sin filtros sobre cómo es realmente crear moda, manifestamos juntos con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a David que nos recomiende cosas con las que esté obsesionado últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU