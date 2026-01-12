Hoy retratamos a David Méndez, creador y director creativo de una de las marcas de moda más divertidas de España: Outsiders Division. En este episodio hablamos con él sobre su propia experiencia en la industria, el panorama de la moda actual en España y el debate del estilo personal.

Hablamos sin filtros sobre cómo es realmente crear moda, manifestamos juntos con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a David que nos recomiende cosas con las que esté obsesionado últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.