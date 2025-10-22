Hoy retratamos a Jimena Amarillo, la dueña entera de nuestras playlist indie que, además, ha sido incluida en la lista ‘30 under 30’ de Forbes España. En este episodio hablamos con ella sobre las verdades de hacer música, la diversidad en el arte y de Angélika, su alter ego.

Hablamos sin filtros sobre el proceso creativo detrás de un alter ego, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y nos colamos en el universo creativo de las artistas con los alter ego más inspiradores de los últimos años: Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj y Beyoncé. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.