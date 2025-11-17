Hoy retratamos a Nuria Just, diseñadora, ilustradora y directora de arte, además de reina otaka y memera a tiempo completo. En este episodio hablamos con ella sobre las referencias orientales que han nutrido su trabajo, así como su paso por Japón y Corea.

Hablamos sin filtros sobre cómo es realmente la vida de una ilustradora, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Nuria que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.