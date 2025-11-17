Hoy retratamos a Nuria Just, diseñadora, ilustradora y directora de arte, además de reina otaka y memera a tiempo completo. En este episodio hablamos con ella sobre las referencias orientales que han nutrido su trabajo, así como su paso por Japón y Corea.
Hablamos sin filtros sobre cómo es realmente la vida de una ilustradora, manifestamos juntas con nuestra velita del Ministerio de Cultura y le pedimos a Nuria que nos recomiende cosas con las que esté obsesionada últimamente. Ilustración, Britney Spears, memes y arte. Esto es Retratadas, el podcast de Códigonuevo presentado por Sergio Dosal, donde el arte se explica en tu idioma.
Retratadas es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Unión Europea – NextGenerationEU