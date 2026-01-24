Sí, La Santa Fiesta está de vuelta tras una primera edición llena de magia. Y lo hace nuevamente de la mano de algunas de las súper DJs más top del panorama, comenzado por Aina Losange, artista multidisciplinar donde las haya que cuenta con un bagaje de más de 15 años a sus espaldas. Su fusión del house, el techno, las influencias urbanas y los hits de los 2000 son la gozada pura. Y si no que se lo digan a quienes han tenido el placer de vibrar con sus sesiones en Pachá Ibiza, en Razzmatazz o en el Mallorca Live Festival. Tremenda.

También se pondrá a los mandos en esta segunda edición de la Santa Fiesta la DJ Andreales, una habitual en Antídoto, en Bruma, en Yelo o en Medias Puri. Lo suyo es tantear los márgenes de la cultura bass británica y sumergirte en la nostalgia de los sonidos de club de los años 2000. Otra sesión para el recuerdo. Y cierra este trío de creativas únicas Umami, la gran DJ y productora bass enamorada de los sonidos UK y los edits inesperados. A ella también la habrás podido ver en Razzmatazz, así como en el Sónar o en el Boiler Room.