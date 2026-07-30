Vibra Mahou reafirma un año más su compromiso con el Festival Sonorama Ribera y volverá a formar parte de la gran cita musical arandina en su 29ª edición. Del 5 al 9 de agosto Vibra Mahou instalará en la Plaza Mayor de Aranda de Duero La Casita Vibra Mahou, una nueva propuesta que ampliará la programación diurna del festival con conciertos de música en vivo, jam sessions, karaoke con banda, DJ sessions y más experiencias para todos los asistentes. Así, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas formará parte de una edición que contará con más de 150 artistas y que volverá a situar a Aranda de Duero como uno de los grandes referentes musicales del verano. Pocas citas reflejan tan bien el espíritu de la música en directo como el festival Sonorama Ribera. Su apuesta por acercar la cultura musical a las calles de la localidad burgalesa y por impulsar el talento ha convertido al festival en una referencia imprescindible del calendario festivalero nacional. Un compromiso que comparte con Vibra Mahou, que desde hace años apoya a los principales festivales y artistas del país. Por ello, Vibra Mahou aterriza un año más en Sonorama Ribera con una propuesta diferencial cargada de actividades y diversión que espera convertirse en la nueva parada imprescindible dentro del festival.

La Casita Vibra Mahou, música y fiesta en el centro de Aranda de Duero

Tras la gran acogida de La Casita Vibra Mahou en el madrileño Mad Cool Festival, donde cientos de asistentes se adentraron en sus distintas estancias y descubrieron su programación, la experiencia llega ahora al centro de Aranda de Duero. El espacio, que promete convertirse en uno de los epicentros de la diversión diurna en el festival, abrirá sus puertas de jueves a sábado, entre las 12:00 y las 17:00 horas, con una programación ininterrumpida de música y entretenimiento. Los asistentes podrán disfrutar de jam sessions participativas que permitirán cumplir el sueño de cualquier melómano: subirse a un escenario y compartir protagonismo con músicos profesionales en directo. El ritmo no parará gracias a una completa programación de conciertos de música en directo y dj sets, de la mano de nombres como Peredius o Mr. Kitos, a los que se sumarán juegos, desafíos y concursos de baile. La Casita Vibra Mahou se unirá así a una exitosa y reconocida programación de día complementando a otros lugares icónicos del pueblo, como la Plaza del Trigo Vibra Mahou y la Plaza de la Sal Vibra Mahou, rebautizados por la marca con motivo del festival para reflejar su rol como dinamizadora de experiencias.

La esencia de Sonorama, con sello Vibra Mahou