Vetusta Morla regresa este 2026 con canciones nuevas. 7 serán las únicas ciudades que abrirán sus puertas a la nueva propuesta de la banda en su esperada vuelta al directo.
El próximo martes de 24 de marzo a las 12.00h. se activará la preventa exclusiva para Valientes, Comunidad Vetusta Morla, un espacio de suscripción gratuita con contenido único para sus seguidores. El 26 de marzo a la misma hora, venta general en vetustamorla.com.
Tras dos años de silencio necesario, Vetusta Morla rompe su pausa para regresar al lugar donde todo cobra sentido: el escenario. El sexteto de Tres Cantos, referente indiscutible del indie rock en español, vuelve a Barcelona, con su nueva y esperada gira titulada Gira de vuelta. Canciones de ida. Con tan solo 7 fechas, este tour tan exclusivo promete ser histórico.
En abril de 2024, la banda decidió detener el reloj para reencontrarse con su esencia. Hoy, ese camino de vuelta culmina en el Palau Sant Jordi, el recinto que ha sido testigo de sus mayores hitos y que el próximo 2 de octubre volverá a vibrar con la “conexión sin datos” que solo Pucho, Guille Galván, Juanma Latorre, Álvaro B. Baglietto, David “El Indio” y Jorge González saben crear.