Lo último que tenemos en el paladar de Yawners , el alter ego de la compositora Elena Nieto, una de esas voces del under a la que nunca le perdemos la pista, es Superbucle. Un tercer álbum aquel marcado por dos conceptos muy potente. Por un lado, el rock indie de los noventa con mucho toque experimental. Porque ahí suenan unos riffs muy potentes y esos ganchos melódicos que te conectan emocionalmente con las canciones. Por otro lado, una movida filosófica muy guay: el álbum narra un ciclo repetitivo de días marcados por diferentes estados anímicos. Mola ponérselo para descubrir en qué canción te encuentras en cada momento. En qué frecuencia resuenas.

Pero eso no ocurre solo a lo largo del tiempo. También ocurre a lo largo de un mismo día. ¿Quién no se despierta con tal ánimo y pasa por distintas fases hasta terminar en uno totalmente distinto cuando toca irse a dormir? Inspirados en su misma propuesta, en códigonuevo hemos querido acompañar a Yawners durante toda una jornada y conocer cómo funcionan sus procesos creativos en el día a día. Vamos allá:

Rutina antes de salir de casa

Desayunado enfrente del ordenador. Como va a empezar ya la gira por España y EE.UU tengo un trabajo constante de ir retocando cosas del directo, pensar en la puesta en escena, el setlist... Por suerte, lo puedo hacer desde mi casa, donde tengo tiempo para darle vueltas tranquilamente a las cosas y tener ideas. Los días que puedo, me gusta despertarme temprano y trabajar en el directo o componer y producir canciones nuevas, con un cafecito en la mano.

Momentos en el estudio

Después he salido a por un paquete de Vinted. Siempre estoy pensando en qué ponerme para los conciertos y me gusta reutilizar y darle una segunda vida a las cosas y en concreto a la ropa. Si luego no me gusta, se lo regalo a alguien o lo vuelvo a vender para que lo aproveche otra persona.

Preparando un look para un evento

Llovía un montón, así que he vuelto a casa y he empezado a organizar el merchandising. Para esta gira llevaré sudaderas, camisetas, gorras, collares, vinilos, CDs... Es mucho trabajo organizar todo el inventario, pero de alguna manera lo encuentro terapéutico. Además, luego mola mucho ver al público con tu merch.

Algo que no puede faltar en tu día

Pasamos muchas horas en la carretera. Ha llegado la hora de jubilar mi iPad mini de 2012. No funciona ninguna aplicación, la situación es insostenible. Justo después de comer ha llegado el repartidor y me ha traído uno nuevo. Ahora tendré entretenimiento otra vez para las incontables horas de furgo. Hay músicos que son de hablar durante 6 horas seguidas. Yo soy más zen.

Compartiendo con amigxs

Me voy al local a ensayar. Quien no ensaya, falla. Sigue lloviendo pero es lo que hay.

Terminando el día