¿Eres de quienes eligen las uñas que se van a hacer pensando en el look o en los looks a los que acompañará? Es normal: así se ha hecho desde siempre, pero Eme tiene una manera mucho más bonita de verlo. “Yo la verdad que las uñas me las hago por el mood, pero nunca, nunca, nunca por la ropa que llevo”. Que hablen de la energía que llevas. De cómo te sientes ese día. Del flow espiritual en el que te mueves.