Esa solidez en su propuesta musical y en lo que ella es también tienen que ver con ‘Omega’. Y es que, ¿quién, después de una ruptura dolorosa o un cambio vital importante, no se ha preguntado quién es realmente y ha reforzado su propia identidad para seguir adelante? ¿Por qué, exactamente, qué representa el símbolo omega y de qué inspiraciones bebe?

‘Omega’ es la última letra del alfabeto griego, representa el final. En la religión católica, se dice que Jesucristo es “el alfa y el omega”, ya que es el comienzo y el fin de todas las cosas. Rosalía ha cerrado una etapa de su vida y se siente más libre que nunca. Ha puesto punto y final a muchas cosas: tanto a la gira de Motomami que la dejó exhausta como a su relación con Rauw Alejandro.

El hecho de que el videoclip se haya grabado en una montaña rusa, en este caso The New Revolution de Los Ángeles, que nos recuerda al dibujo del símbolo omega, también es representativo. No solo empieza una nueva etapa, sino quizá también una nueva revolución musicalmente.

Y es que Omega también es el nombre de un álbum de la leyenda de flamenco Enrique Morente, que fusionó el flamenco con tintes rockeros con el grupo Lagartija Nick, en 1996. En ese álbum, Morente adaptó poemas de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y del cantautor canadiense Leonard Cohen. Su disco fue una revolución del flamenco, y abrió sendas desconocidas hasta ese momento. ¿Pretende Rosalía hacer lo mismo?