Concebido como un encuentro donde música, entorno y atardecer dialogan de forma orgánica, Sunsetstrip Madrid propone una experiencia cultural y sensorial que trasciende el formato tradicional de concierto. El line-up se completa con Kevin Di Serna y Jara , acompañando una jornada pensada para evolucionar junto a la luz del día y la narrativa musical del evento.

La reconocida plataforma Sunsetstrip aterriza por primera vez en Europa con una edición muy especial en Madrid el próximo 30 de mayo de 2026 en Caja Mágica . La experiencia, que comenzará a las 17:00h, estará encabezada por Hernán Cattaneo , quien ofrecerá un extended set en vivo en lo que será su único show del año en la Península Ibérica.

Tras siete ediciones en Punta del Este, una en Montevideo, seis en Buenos Aires, tres en Mendoza y una en Montreal, Sunsetstrip se ha consolidado como una de las experiencias musicales más esperadas dentro de la escena electrónica latinoamericana, creciendo de forma natural junto a su comunidad y convirtiéndose en un evento de culto para su público.

Madrid se suma ahora como una nueva parada clave dentro de este recorrido internacional. Cada edición de Sunsetstrip se concibe como un ritual contemporáneo donde música, espacio y puesta en escena dialogan con el atardecer, generando una experiencia inmersiva y emocional que pone el foco en el detalle, la atmósfera y la conexión colectiva.

Sunsetstrip Madrid es una coproducción entre Buena Productora y Brunch Electronik Madrid, una alianza que nace de una visión compartida: entender la música electrónica como una herramienta cultural capaz de generar experiencias memorables, comunidad y emoción compartida.

Horarios: de 17:00h a 02:00h

Lugar: Caja Mágica (Madrid)

Entradas ya a la venta desde el 6 de febrero a las 14h aquí.