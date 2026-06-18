Starlite Occident Marbella inicia este viernes 19 de junio una de las ediciones más especiales de su historia. El festival boutique celebra este verano su 15º aniversario reafirmando su posición como uno de los grandes referentes internacionales de la música en directo y ampliando su calendario hasta la primera semana de septiembre.

Este año, la cita reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional. Por el escenario de Starlite Occident Marbella pasarán artistas de la talla de Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Ozuna, Anastacia, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Grupo Frontera, Elvis Crespo, Gente de Zona, Mora, Elena Rose, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Love of Lesbian, Taburete, Delaossa, Iván Ferreiro, Estrella Morente o Yerai Cortés, entre otros muchos.

Tras más de dos meses de programación musical, cultural y de ocio, el recinto de la Cantera de Nagüeles prolongará su actividad con la celebración de los Premios Juventud el jueves 3 de septiembre, un acontecimiento histórico que llevará por primera vez fuera de América, en sus 23 años de trayectoria, el prestigioso show musical de TelevisaUnivision. Bad Bunny, Shakira o Karol G fueron los grandes ganadores de 2025 en esta cita internacional que próximamente anunciará sus nominaciones. Así, los Premios Juventud se suman a otros grandes hitos de la temporada, entre ellos la Gala Starlite Occident, uno de los eventos solidarios más relevantes del verano español.