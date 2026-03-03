Sónar 2026 convierte Barcelona, un año más, en la capital mundial de la música, la innovación, la creatividad y la tecnología. En esta edición, la constelación se expande de extremo a extremo, de Fira Gran Via al Parc del Fòrum, con eventos, fiestas, colaboraciones y encuentros en el marco de Sónar Week. Lo que comenzó hace más de tres décadas como un festival pionero de música electrónica, es hoy un ecosistema en constante expansión que conecta la música, la tecnología, el arte y la cultura de club en múltiples distritos y espacios emblemáticos de la ciudad.

OFFSónar en Poble Espanyol

OFFSónar reunirá un año más en los tres espacios del Poble Espanyol a fiestas y sellos claves en el panorama musical electrónico global: de Rampa & Adam Port (dos de los tres miembros del fenómeno Keinemusik) y X by Adriatique a Baddest Behaviour de Mau P, Lone Romantic de Maceo Plex, Fuse London y Mochakk Calling, además del cierre del domingo 21 de junio con elrow. Todos los tickets están a la venta en offsonar.co, a excepción de las fiestas de Rampa & Adam Port y Fuse London, cuyos tickets ya están agotados.

Sónar+D, reiniciado: nueva sede en el centro de la ciudad

Más allá de los tres días de Sónar en Fira Gran Via, el centro neurálgico de la Sónar Week será Sónar+D, que se celebrará el jueves 18 y el viernes 19 de junio, de 10 h a 20 h, en su nueva sede: la Llotja de Mar. Será un Sónar+D reiniciado por completo –con tickets independientes y asequibles que acercarán el evento a nuevos públicos–, y reunirá a las comunidades creativas de Barcelona y a los públicos más curiosos en el centro de la ciudad, haciendo de nexo y eje vertebrador entre el resto de eventos de la semana. Sónar+D contará con charlas y paneles de debate, instalaciones, performances y un espacio expositivo interactivo con proyectos y prototipos que exploran los espacios entre el arte, la creatividad (digital) y la tecnología. Además, Sónar+D estará también más presente que nunca en Fira Gran Via durante el programa musical de Sónar, gracias a una gran instalación inmersiva y a su presencia en todos los espacios del recinto, empezando por el nuevo SonarHub, que hará de gran punto de encuentro del festival.

Los SonarPass+D están a la venta aquí. Estos abonos dan acceso a todo Sónar (18, 19 y 20 de junio) en Fira Gran Via y a todo Sónar+D (18 y 19 de junio) en Llotja de Mar. Muy pronto, saldrán a la venta el Ticket de 2 Días de Sónar+D, así como los Tickets de Día de Sónar+D, que darán acceso únicamente a Llotja de Mar, por precios muy asequibles.

El regreso de Sónar Kids

Una de las grandes noticias de este 2026 es el regreso de Sónar Kids, el programa paralelo de Sónar pensado para disfrutar de la Música y la Creatividad en Familia. Compartiendo la vocación exploradora e innovadora del festival, invitará tanto a artistas como a público a crear una experiencia conjunta que amplíe y renueve las posibilidades del ocio infantil y familiar. El evento reunirá el sábado 20 de junio en Sónar District, situado en el Parc del Fòrum, a familias en un entorno seguro para menores y adaptado al público infantil. El programa contará con actividades destinadas a despertar y estimular la creatividad de los y las más pequeñas de casa, ofreciéndoles sus primeras experiencias creativas y actuaciones musicales y permitiéndoles aprender mientras experimentan con el sonido y disfrutan del arte de formas totalmente nuevas.

Sónar District: más música para completar la Sónar Week

Como novedad, Sónar District ampliará la oferta musical de la Sónar Week hasta el Parc del Fòrum con tres de las fiestas y sellos más relevantes de la escena electrónica actual: Solid Grooves (viernes 19 de junio) –una de las marcas definitorias del circuito moderno de Ibiza–, Metamorfosi by Joseph Capriati (sábado 20 de junio) –figura clave del techno italiano– y You&Me by Josh Baker (sábado 20 de junio) –reflejando a una nueva generación de selectores que están reformulando la cultura de club underground–. Los tickets para las fiestas de Sonar District están a la venta aquí.

