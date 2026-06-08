En el escenario SonarXS, se presentarán los directos de Elan -vinculado al proyecto de cocreación adolescente BOCA-, Rosin de Palo y Stonzze, así como el show híbrido Peppo Monk and the Circus de Puppetmastaz. También habrá DJ sets pensados para bailar en familia, a cargo de La Sofy, Sonido Tupinamba, naguiyami y AWWZ. Por último, Funky Training - Kids On Stage protagonizarán una demo de baile en vivo durante 30 minutos.
Los y las menores más inquietas y con ganas de probar sus habilidades encontrarán su lugar en SonarDôme. Allí se celebrarán el taller para DJs DJ & Interactive Jam Workshop by BRIDGE__48 y el taller de modulares Modular Workshop by Antonus, en los que lxs menores podrán toquetear controladoras, consolas y demás gadgets musicales. Completa el programa la doble sesión de Plant for the Planet, un taller de creación sonora a través de plantas, en el que también se crearán camisetas.
Por último, la Zona de Jocs estará siempre habilitada para que las familias puedan jugar libremente, con pasatiempos como grafitis, minigolf, camas elásticas y otras propuestas para reducir la cantidad de estímulos que reciben los menores.
Un evento pensado para las familias
Sónar Kids implementará una serie de acciones para que el evento sea lo más cómodo posible para las familias. El volumen de todas las actuaciones y actividades estará siempre regulado y adecuado al oído de los y las más pequeñas de la casa. Los tres espacios del evento contarán con zonas sombreadas para protegerse del sol y del calor. Habrá césped artificial para que los menores puedan disfrutar sin preocupaciones ni riesgo de lesiones. Se permitirá a las familias entrar con cochecitos u otros accesorios familiares. Sónar Kids contará con oferta gastronómica dentro del recinto, pero permitirá también que las familias entren con su propia comida. Se habilitará una zona de picnic para que las familias puedan comer sin molestias, también para aquellas familias con necesidades alimenticias especiales. Por último, habrá una tienda de merchandising especial de Sónar Kids, con ropa y accesorios pensados para menores.
Tickets para adultos ya a la venta
Los niños y niñas de 15 años o menos tendrán acceso gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto, aunque es necesario reservar un Ticket de Niño/a. Los adultos (tanto padres y madres como adolescentes de 16 años o más) deberán pagar un Ticket de 1 Adulto (a la venta por 12€) o, en caso de querer venir en pareja, un Ticket de 2 Adultos (a la venta por 20€). Los tickets para Sónar Kids 2026 ya están a la venta en nuestra página de tickets.
PROGRAMACIÓN SÓNAR KIDS 2026
SonarXS - Música
AWWZ | Elan live | Funky Training - Kids On Stage | naguiyami | Puppetmastaz presents Peppo Monk and the Circus | Rosin de Palo live | La Sofy | Sonido Tupinamba | Stonzze live
SonarDôme - Talleres
DJ & Interactiva Jam Workshop by BRIDGE__48 | Modular Workshop by Antonus | Plant for the Planet
Zona de Jocs