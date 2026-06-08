En el escenario SonarXS, se presentarán los directos de Elan -vinculado al proyecto de cocreación adolescente BOCA-, Rosin de Palo y Stonzze, así como el show híbrido Peppo Monk and the Circus de Puppetmastaz. También habrá DJ sets pensados para bailar en familia, a cargo de La Sofy, Sonido Tupinamba, naguiyami y AWWZ. Por último, Funky Training - Kids On Stage protagonizarán una demo de baile en vivo durante 30 minutos.

Los y las menores más inquietas y con ganas de probar sus habilidades encontrarán su lugar en SonarDôme. Allí se celebrarán el taller para DJs DJ & Interactive Jam Workshop by BRIDGE__48 y el taller de modulares Modular Workshop by Antonus, en los que lxs menores podrán toquetear controladoras, consolas y demás gadgets musicales. Completa el programa la doble sesión de Plant for the Planet, un taller de creación sonora a través de plantas, en el que también se crearán camisetas.

Por último, la Zona de Jocs estará siempre habilitada para que las familias puedan jugar libremente, con pasatiempos como grafitis, minigolf, camas elásticas y otras propuestas para reducir la cantidad de estímulos que reciben los menores.