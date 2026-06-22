Sónar 2026 ha presentado más de 100 actuaciones musicales, mientras que Sónar+D ha estrenado su nueva sede en Llotja de Mar con más de 95 actividades que han vislumbrado el inmediato futuro que nos espera en el mundo post-IA.

Sónar Week volverá a Barcelona el 17, 18, 19 y 20 de junio de 2027. Desde este misma noche, se abrirán los registros a una preventa exclusiva de abonos SonarPass y SonarPass+D para Sónar 2027, que estará activa a partir del lunes con la novedad de la modalidad ‘flex’

Sónar 2026 cierra hoy sábado su 33ª edición con una nueva jornada de 14 horas de música ininterrumpida, compaginando seis escenarios de forma simultánea en un mismo recinto desde las 17:00 y hasta las 07:00, por primera vez en la historia del festival.

El público ha disfrutado ya de la inconfundible voz de Skepta, el directo de Cabaret Voltaire, el nuevo show The Resistance de Charlotte de Witte y la irreverencia de Metrika, aunque aún hay muchos platos fuertes por saborear. Hoy el festival contará con los legendarios The Prodigy, que se estrenan en el festival, los directos de WhoMadeWho y Modeselektor y el esperado show audiovisual AURA de Amelie Lens, entre muchos otros. Mención aparte merece el proyecto de improvisación en formato 360º STOOR Live, que lleva dos jornadas llenando el escenario SonarCar; hoy, Speedy J recibirá a Dasha Rush, Luke Slater, Mathew Jonson y Ø [Phase], en la tercera jornada de una propuesta para la historia.

Sónar+D cerró ayer una exitosa 13ª edición, en la que acogió a más de 4.000 asistentes y 200 participantes llegados desde más de 20 países en su espectacular nueva sede: Llotja de Mar. El público, maravillado por el nuevo entorno del evento, pudo disfrutar de masterclasses, debates, mesas redondas, workshops y performances rompedoras que vislumbraron el inminente mundo post-IA, con participantes destacadas como Monica Rikic, Evicshen, Mindy Seu, Eugene Healey, Joana Moll, Shoeg y, por supuesto, niceaunties, AUSGANG studio, Volvox Labs, Arts Korea Lab y una nutrida representación de artistas jóvenes locales que nos permitieron conocer las nuevas formas del arte digital más futurista.

Además, tanto Sónar como Sónar+D acogieron un año más todas las actividades del programa AI & Music powered by S+T+ARTS y del proyecto colaborativo TIMES, con una serie de conciertos, DJ sets, debates y talleres.

Desde esta mañana, Barcelona está viviendo un momento histórico con la vuelta de Sónar Kids en el Parc del Fòrum, que reúne a familias para disfrutar de la música y la creatividad con actuaciones, talleres y actividades de todo tipo, una fórmula que agotó todos los tickets a cuatro días del evento.

Además, la nueva oferta de Sónar District, también en Fòrum, y el ciclo de fiestas de OFFSónar en Poble Espanyol han consagrado un año más a Barcelona como capital mundial de la música electrónica en el mes de junio. District ultima sus celebraciones esta tarde, mientras que OFFSónar, junto a la colaboración Moog x Sónar en el club del Raval, alargarán la fiesta hasta la tarde y noche del domingo.

La Sónar Week volverá los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2027, ocupando de nuevo Barcelona de extremo a extremo. Esta misma tarde, se abrirán los registros para la preventa exclusiva de abonos SonarPass y SonarPass+D de Sónar 2027, que se podrán comprar a partir de este lunes al mejor precio posible. Como novedad, la modalidad ‘flex’ permitirá combinar el precio early-bird con la máxima flexibilidad: quienes la elijan, se asegurarán una mejor tarifa y, al mismo tiempo, tendrán hasta el 1 de marzo de 2027 para cancelar su ticket y recuperar el importe íntegro. Se trata de una fórmula que permite comprar pronto, al mejor precio y sin renunciar a la tranquilidad de poder cambiar de opinión más adelante.