La 33ª edición de Sónar contará con la banda de culto británica The Prodigy, el rapero londinense Skepta, las sesiones de Charlotte de Witte, Amelie Lens y Chris Stussy, los directos de Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho y Modeselektor y el proyecto de improvisación en formato 360º STOOR Live, protagonizado por el legendario Speedy J junto a cuatro invitados distintos cada día, entre muchas otras actuaciones musicales destacadas. Sónar 2026, que celebrará su programa musical íntegramente en Fira Gran Via, contará con cuatro escenarios el jueves 18 de junio y con seis el viernes 19 y el sábado 20, tres de ellos al aire libre y tres interiores. Todo el festival ha sido reimaginado y rediseñado para mejorar la experiencia del público y de los artistas, manteniendo la calidad que siempre ha caracterizado al evento.

La programación musical también cuenta con la revivalista del jungle Nia Archives; el DJ australiano Dom Dolla; el nuevo show R2 (b2b AI, Holographic AV) del neerlandés Reinier Zonneveld junto a una IA entrenada con su propia música -parte de AI & Music powered by S+T+ARTS-; el set a cuatro manos de Goldie b2b Doc Scott junto a Medic MC; el directo de los enigmáticos Two Shell; y las futuras -y cada vez más presentes- superestrellas del clubbing KETTAMA, DJ Gigola, Sara Landry, Sammy Virji, Funk Tribu, Daria Kolosova, Ciara Cuvé y PETERBLUE. También estarán el reinventado Boys Noize; el live de improvisación intergeneracional de FJAAK x Kittin; el siempre polifacético Joy Orbison; los back-to-backs de Gerd Janson con Marcel Dettmann y de Clementaum con LAZA; los shows de Namasenda, Metrika, Miss Bashful y Cutemobb -que contará con LEÏTI sobre el escenario-; los nuevos directos de Daito Manabe -con tecnología IA de Google DeepMind-, Daniel Avery y Wata Igarashi; el misterioso dúo ⌭ IceMorph ⌬; una amplia gama de mezcladores como Kilopatrah Jones, LOVEFOXY, The Hacker, SALOME, Arthi, Addison Groove, GOTH-TRAD y Takuya Nakamura; y los takeovers de la legendaria fiesta disco del hedonismo ibicenco Glitterbox y el colectivo queer fetichista colombiano BULTO. Además, Sónar+D estará más presente que nunca en Fira Gran Via con la estructura arquitectónica ORGANYSMO, desarrollada por LedPulse, y la proyección Dins de Desilence, presentada por fritz–kolab. Sónar+D -ahora gestionado íntegramente por la organización sin ánimo de lucro Fundación Sónar- se celebrará el jueves 18 y viernes 19 de junio, de 10:00 a 21:00, en su nueva sede en Llotja de Mar, reactivando así el majestuoso edificio neoclásico del centro de Barcelona. En un mundo en el que la comunicación digital instantánea es la norma, la IA forma parte de nuestro día a día y todos somos meros ‘usuarios’, el programa invitará a explorar nuevos modos de convivir con la tecnología, saltando del consumo pasivo de la misma a una participación activa en ella.