La 33ª edición de Sónar contará con la banda de culto británica The Prodigy, el rapero londinense Skepta, las sesiones de Charlotte de Witte, Amelie Lens y Chris Stussy, los directos de Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho y Modeselektor y el proyecto de improvisación en formato 360º STOOR Live, protagonizado por el legendario Speedy J junto a cuatro invitados distintos cada día, entre muchas otras actuaciones musicales destacadas.
Sónar 2026, que celebrará su programa musical íntegramente en Fira Gran Via, contará con cuatro escenarios el jueves 18 de junio y con seis el viernes 19 y el sábado 20, tres de ellos al aire libre y tres interiores. Todo el festival ha sido reimaginado y rediseñado para mejorar la experiencia del público y de los artistas, manteniendo la calidad que siempre ha caracterizado al evento.
La programación musical también cuenta con la revivalista del jungle Nia Archives; el DJ australiano Dom Dolla; el nuevo show R2 (b2b AI, Holographic AV) del neerlandés Reinier Zonneveld junto a una IA entrenada con su propia música -parte de AI & Music powered by S+T+ARTS-; el set a cuatro manos de Goldie b2b Doc Scott junto a Medic MC; el directo de los enigmáticos Two Shell; y las futuras -y cada vez más presentes- superestrellas del clubbing KETTAMA, DJ Gigola, Sara Landry, Sammy Virji, Funk Tribu, Daria Kolosova, Ciara Cuvé y PETERBLUE.
También estarán el reinventado Boys Noize; el live de improvisación intergeneracional de FJAAK x Kittin; el siempre polifacético Joy Orbison; los back-to-backs de Gerd Janson con Marcel Dettmann y de Clementaum con LAZA; los shows de Namasenda, Metrika, Miss Bashful y Cutemobb -que contará con LEÏTI sobre el escenario-; los nuevos directos de Daito Manabe -con tecnología IA de Google DeepMind-, Daniel Avery y Wata Igarashi; el misterioso dúo ⌭ IceMorph ⌬; una amplia gama de mezcladores como Kilopatrah Jones, LOVEFOXY, The Hacker, SALOME, Arthi, Addison Groove, GOTH-TRAD y Takuya Nakamura; y los takeovers de la legendaria fiesta disco del hedonismo ibicenco Glitterbox y el colectivo queer fetichista colombiano BULTO. Además, Sónar+D estará más presente que nunca en Fira Gran Via con la estructura arquitectónica ORGANYSMO, desarrollada por LedPulse, y la proyección Dins de Desilence, presentada por fritz–kolab.
Sónar+D -ahora gestionado íntegramente por la organización sin ánimo de lucro Fundación Sónar- se celebrará el jueves 18 y viernes 19 de junio, de 10:00 a 21:00, en su nueva sede en Llotja de Mar, reactivando así el majestuoso edificio neoclásico del centro de Barcelona. En un mundo en el que la comunicación digital instantánea es la norma, la IA forma parte de nuestro día a día y todos somos meros ‘usuarios’, el programa invitará a explorar nuevos modos de convivir con la tecnología, saltando del consumo pasivo de la misma a una participación activa en ella.
Esta reflexión crítica, constructiva y optimista sobre el factor humano en un entorno cada vez más automatizado se llevará a cabo mediante un programa de Talks & Panels, instalaciones, performances y espacios expositivos interactivos con proyectos y prototipos. Todo ello, articulado en torno a tres temáticas: ‘AI & Music’ en un escenario post-IA (powered by S+T+ARTS); ‘Beyond the Screen’, que explora cómo hacer de las creaciones digitales algo más físico y humano; y ‘Digital Gardens and Dark Forests’ o futuros alternativos de un Internet dominado por intereses comerciales. Destacan las ponencias de Eugene Healey, Yancey Strickler, niceaunties, Mónica Rikić, Daito Manabe, Mindy Seu y Joana Moll; los workshops de desilence, Keiken, 0xSalon y Chia Amisola; las exposiciones e instalaciones de Arts Korea Lab, Superbe y Volvox Labs; y las conversaciones del programa Community con Yehwan Song y Claire Brodka de designboom, IRCAM Forum, Pep Salazar & Volvox Labs y Mirik Milan de VibeLab y Azucena Micó de Sound Diplomacy, entre otros. Consulta aquí la nota de prensa con toda la programación de Sónar+D 2026.
Sónar Kids, el programa paralelo de Sónar pensado para disfrutar de la Música y la Creatividad en Familia, volverá el sábado 20 de junio en el Parc del Fòrum con actividades destinadas a despertar y estimular la creatividad de los y las más pequeñas de casa. Sónar Kids será parte de Sónar District, donde sucederán también las fiestas Solid Grooves, el viernes 19, y Metamorfosi de Joseph Capriati y You&Me de Josh Baker, el sábado 20 de junio. OFFSónar ocupará un año más el Poble Espanyol con su serie de fiestas de jueves a domingo, entre las que destacan Rampa & Adam Port, X by Adriatique o elrow, entre otras. Y, como novedad en 2026, Sónar une fuerzas con Moog también de jueves a domingo para celebrar 30 años del mítico club del Raval con cuatro noches programadas junto al DJ y productor barcelonés Angel Molina. Todo ello completa la oferta musical de Sónar Week, que en 2026 ocupará Barcelona de extremo a extremo para convertirla en capital mundial de la música, la innovación, la creatividad y la tecnología.
Los horarios de todas las actuaciones y actividades de Sónar y Sónar+D están disponibles desde hoy en sonar.es.