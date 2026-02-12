Además de The Prodigy y el proyecto STOOR de Speedy J , destacan hoy las incorporaciones del DJ australiano Dom Dolla , el nuevo show R2 (b2b AI, Holographic AV) del neerlandés Reinier Zonneveld junto a una IA entrenada con su propia música, el directo de los enigmáticos Two Shell , el set a cuatro manos de Goldie b2b Doc Scott junto a Medic MC , el directo de improvisación intergeneracional de FJAAK x Kittin , los shows de Namasenda , Metrika , Miss Bashful y Cutemobb -que contará con LEÏTI sobre el escenario-, los nuevos directos de Daniel Avery y Wata Igarashi , el misterioso dúo ⌭ IceMorph ⌬, los sets de nuevas estrellas del clubbing como Sara Landry , Daria Kolosova , Ciara Cuvé y PETERBLUE y de una amplia gama de mezcladores como Kilopatrah Jones , LOVEFOXY , The Hacker , SALOME , Arthi , Addison Groove , GOTH-TRAD y Takuya Nakamura , además de los takeovers de la legendaria fiesta disco del hedonismo ibicenco Glitterbox y el colectivo queer fetichista colombiano BULTO .

El programa musical de Sónar 2026 , que se celebrará íntegramente en Fira Gran Via, contará con cuatro escenarios el jueves 18 de junio y con seis el viernes 19 y el sábado 20 de junio , tres de ellos al aire libre y tres en espacios interiores . Todo el festival ha sido reimaginado y rediseñado para mejorar la experiencia del público y de los artistas , manteniendo la calidad que siempre ha caracterizado al evento.

La banda de culto británica The Prodigy y el proyecto de improvisación en formato 360º STOOR , protagonizado por el legendario Speedy J junto a cuatro invitados distintos cada día , encabezan la lista de nuevos artistas que se suman a Kelis , Skepta , Charlotte de Witte , Amelie Lens , Cabaret Voltaire , WhoMadeWho , Modeselektor , Chris Stussy y más.

Sónar Kids , el programa paralelo de Sónar pensado para disfrutar de la Música y la Creatividad en Familia , volverá el sábado 20 de junio en el Parc del Fòrum con actividades destinadas a despertar y estimular la creatividad de los y las más pequeñas de casa . Sónar Kids será parte de Sónar District , donde sucederán también las fiestas Solid Grooves , el viernes 19, y Metamorfosi de Joseph Capriati y You&Me de Josh Baker , el sábado 20 de junio. Estas, junto a todas las programadas por OFFSónar en el Poble Espanyol de jueves a domingo, completan la oferta musical de Sónar Week , que en 2026 ocupará Barcelona de extremo a extremo para convertirla en capital mundial de la música, la innovación, la creatividad y la tecnología .

Sónar+D se reinicia por completo en 2026, con una nueva sede en pleno centro de Barcelona : la Llotja de Mar . El encuentro se celebrará el jueves 18 y el viernes 19 de junio , con actividades en horario de mañana y de tarde . Hoy sale a la venta el nuevo 2-Day Ticket de Sónar+D por sólo 25€, que da acceso a las dos jornadas en Llotja de Mar. Además, Sónar+D tiene abierta su Open Call anual, que busca proyectos, prototipos o productos específicos que exploren los espacios entre arte, creatividad (digital) y tecnología . Sónar+D estará también más presente que nunca en Fira Gran Via durante el programa musical de Sónar, gracias a una gran instalación inmersiva y a su presencia en todos los espacios del recinto , empezando por el nuevo SonarHub , que hará de gran punto de encuentro del festival.

Esta 33ª edición de Sónar pretende volver a situar a Barcelona en el epicentro de la creatividad global , tanto en el campo de la música como en los de la tecnología y el arte digital . El Sónar más ambicioso, más plural y más fiel que nunca a su ADN transformador descubre hoy sus líneas curatoriales , unas líneas que hallan sus respectivos hogares en cada uno de los seis escenarios , completamente reimaginados.

Todo Sónar ha sido repensado y rediseñado , desde los escenarios y su equipamiento técnico hasta la iluminación de espacios y los recursos presentes a lo largo de todo el recinto. El equipo técnico habitual , responsable de la producción de Sónar en Fira Gran Via, está trabajando desde hace meses con los arquitectos culturales TWOFIFTYK , agencia global que ha revolucionado el mundo del entretenimiento en vivo. Juntos, están rediseñando los espacios y escenarios del festival, para renovarlo por completo, garantizando su esencia así como los estándares de calidad de la marca.

Desde sus inicios, Sónar ha apostado por la mezcla de lenguajes, disciplinas y generaciones . Hoy, se presenta una foto completa de esa diversidad: artistas emergentes, propuestas consolidadas, sonidos globales y experiencias que van más allá de la música .

Sónar completa su lineup para 2026 con más de 60 nombres cuidadosamente curados, que, junto a los 30 previamente anunciados, marcan la dirección artística de esta nueva edición.

Estos nombres se suman a otros ya anunciados, como el back-to-back de house intergeneracional a cargo de MK (Marc Kinchen) , leyenda del house nacida en Detroit, y TSHA , ascendente productora británica en el terreno del house melódico, el garage y la música de club high-tempo; el dúo alemán Modeselektor , que presentarán nuevo show en vivo inédito y basado en nuevo material; el trío danés de pop electrónico experimental WhoMadeWho , quienes actuarán también en directo para presentar sus últimos trabajos, y grandes selectores como la estadounidense Colleen ‘Cosmo’ Murphy , quien presentará su viaje sensorial ‘Cosmodelica’ , y Gerd Janson b2b Marcel Dettmann , que lucirán sus facetas más hedonistas.

Los neerlandeses Arp Frique & The Perpetual Singers , junto a la legendaria cantante angelina Rocq-E Harrell, presentarán su particular visión del gospel, al que le dan una dimensión cosmic funk más propia de los 70 que les ha llevado a editar vía el legendario sello de Amsterdam Rush Hour. Y Ketiov & Fernanda Arrau desplegarán sobre el escenario una fiesta repleta de efectivos para presentar CARBS , una de las sesiones más instauradas en la escena queer de Madrid.

También se suman las sesiones afrohouse de la nueva sensación brasileña Maz y la ecuatoguineana Afri K, y el afrobeats con MC en vivo de Mina & Bryte , así como los nuevos proyectos de SBTRKT , que presenta nuevo álbum en vivo, y el icono local Undo , que presenta un show con banda al completo para el que cuenta con la colaboración del estudio barcelonés Playmodes en el apartado musical.

A todos ellos, se suman hoy otros nombres destacados de esta nueva generación, como MALUGI b2b Benwal con su sonido a caballo entre el eurotrance y el UK garage; Cormac con su sabor nu-disco multicolor; Carlita con su música de club triposa y sinuosa; la gran representante del sonido house de Nueva York Kilopatrah Jones ; otra defensora de la faceta más clásica del house como LOVEFOXY ; los aromas de UK bass con influencias pop de Lady Shaka b2b Tash LC ; la siempre multicolorida Loli Zazou ; la atrevida Arthi , quien se ha hecho un hueco en la escena por mezclar los sonidos de Londres como el UK funky o el bass con otros de todo el mundo como el dancehall, el reggaetón y el afrobeats; y nimino , que traerá a Barcelona su combinación de house, hip-hop y garage suave para todos los públicos.

Su programación está liderada por Kelis , leyenda neoyorquina del r&b que actuará en el festival por primera vez en sus casi 30 años de carrera; Chris Stussy , la nueva gran referencia mundial del house; y las nuevas superestrellas del clubbing como KETTAMA , que llega con nuevo álbum y colaboración con Fred Again bajo el brazo, y Sammy Virji , que desplegará todo el potencial de su sonido UK garage, con ingredientes del bassline y el drum’n’bass.

El nuevo SonarVillage by Estrella Damm, situado en lo que hasta ahora era SonarPub, contará con lo mejor del día y lo mejor de la noche : césped y programación musical de tarde y varios de los mayores artistas del lineup, el cielo de Barcelona y la magia del amanecer. Este será el único escenario en funcionamiento desde el momento en que se abran puertas (17:00) hasta el momento en el que se cierren (03:00 el jueves y 07:00 el viernes y el sábado).

El público más inquieto y con ganas de descubrir no deberá perderse las actuaciones de selectores previamente anunciados como Ogazón y Joy Orbison y de dos grandes joyas ocultas de nuestra escena nacional que se suman hoy: Zuri , vasca afincada en Manchester y residente en Amber’s –el nuevo club de moda en la ciudad–, y los ecijanos Ático Corp. & R.I.P. Bestia , que presentarán su sonido breakbeat emocional con UFC (U n F uturo C reíble) , sin duda su mayor directo hasta la fecha y el preámbulo ideal antes de que The Prodigy salten al escenario.

No podía ser en otro lugar donde The Prodigy protagonizarán su debut en Sónar. El legendario grupo británico se estrenará en el festival para presentar sus mayores éxitos. Se unen así a Skepta , el nombre más relevante del rap británico y uno de los pocos artistas de esta escena con alcance global, que presentará su nuevo álbum Fork & Knife , a estrenarse a principios de 2026.SonarClub contará también con cuatro grandes shows audiovisuales a cargo de cuatro de las grandes figuras del clubbing . El aclamado espectáculo tech-house del australiano Dom Dolla y la gran producción AV de la estadounidense Sara Landry se suman hoy a Charlotte de Witte , que presentará su reciente álbum homónimo con nuevo show audiovisual, y a Amelie Lens , que aterrizará en el festival con AURA , un nuevo concepto centrado en las sombras, la luz, el movimiento y la energía.Además, las distintas facetas de la música techno también estarán representadas por la nueva referencia ucraniana Daria Kolosova y el techno psicodélico y hard groove de los griegos ANNĒ & Sera J . Ambos se suman a una lista en la que ya constaban DJ Gigola , una nueva clásica del festival, y el colombiano Funk Tribu , que debutará en 2026.

SonarClub mejorará –aún más– las condiciones técnicas tanto del sonido como de la iluminación y el soporte visual, renovando así su candidatura a consolidarse como el mejor y más potente escenario del planeta .

Muy pronto, desvelaremos qué artistas acompañarán a Speedy J cada día, dotando a cada una de las jornadas de una intención musical concreta : un jueves rítmico y experimental, un viernes colorido y un sábado muy clásico. Aunque, en STOOR, será siempre la improvisación quien acabe marcando el ritmo.

Los directos tendrán una duración de cinco horas, el jueves, y de siete, el viernes y el sábado , y los artistas estarán colocados en el centro de la pista , permitiendo al público rodearlos por completo.

El diseñador espacial Karl Klomp ha creado para STOOR un entorno que difumina el límite entre público y artista . Mediante el uso de cámaras robóticas y hardware de vídeo hackeado en un objeto de vídeo LED, la imagen y el sonido se convierten en una simbiosis de electrónica desenfrenada.

El escenario quedará bajo el control absoluto del neerlandés Speedy J y su concepto STOOR , un proyecto de improvisación al más puro estilo jam session , en formato 360º , ejecutado con hardware y para el que contará con cuatro invitados diferentes cada día .

Mención aparte merecen DPR CREAM & DPR ARTIC , miembros del distintivo grupo surcoreano DPR, a veces catalogado como banda de K-pop, aunque con claras influencias del hip hop, el r&b y, por qué no, el UK bass. Pero la lista no termina aquí: el público más inquieto y con ganas de descubrir nuevas joyas no deberá perderse tampoco las actuaciones de otros como la “hypegirl” DJ AYA , icono de las escenas queer de Londres y Berlín, y la franco-malaya RONI , afín a las líneas de bajo tribales, ambas anunciadas ya en noviembre.

También se suman al lineup una serie de DJs que combinarán ritmos latinos como la guaracha y el latincore con edits de reggaetón, pop e incluso hardcore, siempre rodeados de una alta sensualidad queer. Las argentinas TAYHANA & MissLupe contrapondrán sus particulares visiones de la música de club: de los tempos acelerados de la primera al groove melancólico y las vocales en vivo de la segunda. También estarán el colombiano Perra Inmunda –miembro del colectivo libertinista berlinés Life From Earth–, la gallega Fukcnormal –abonada como nadie a la música de club deconstruida–, Baby Pantera para presentar Desidia –su proyecto más ambicioso, alejado del trap para aproximarse al trance contemporáneo con colaboraciones de referencias como Nick León–, el venezolano Tedesco –que se ha labrado un hueco por combinar los estilos de origen latino con el techno, el heavy bass y los breaks– y los DJs residentes de Mercromina Club –Fresquito, Mango y Edu Lindo–, club underground nacido en Zaragoza y centrado en el reggaetón.

Metrika , sin duda la artista urbana más relevante del momento en nuestro país, debutará en el festival con su sonido trap, reggaetón y punk y sus rimas directas y cargadas de sexualidad, empoderamiento y salud mental. Cutemobb desplegarán todo su arsenal performático repleto de ritmos urbanos como el rap, el trap, el r&b y el afrobeats y con MCs –entre ellos, el gran LEÏTI– en su elenco. La nueva generación del trap más canalla estará representada por GlorySixVain . La mexicana Miss Bashful traerá desde Berlín su autobautizado ‘slut techno’, inspirado en el ghetto-tech, con el estreno europeo de su nuevo directo. La alicantina Main Costa , por su parte, llegará al festival para presentar Ugly Trap Better , su álbum de debut a estrenarse en mayo, inspirado en el sonido trap de ciudades como Atlanta o Detroit. Y, tras un año girando por capitales europeas, la catalana TAWA explorará lo más complejo de la identidad a través de su sonido fresco y pegadizo, que combina el funk electrónico y el rage rap con el witch house y lo experimental. Todas ellas se suman a la argentina La Sofy y su sonido neo-perreo y a los brasileños Clementaum b2b LAZA , aficionados a mezclar a un ritmo vertiginoso baile funk y house tribal con Jersey club, guaracha e incluso raptor house.

Es el espacio ideal para la música de club que se deconstruye y se reconstruye en 2026, con DJs que no dejan de reinventarse y vivir en eterna juventud. Es el caso de Boys Noize , a quien se le suman hoy talentos que aceleran el pitch y deslumbran desde el primer día, como el colombiano PETERBLUE –nuevo icono de la electrónica latina pospandémica–, la DJ y vocalista alemana afincada en Ibiza Ciara Cuvé –alter ego enfocado en el psy-trance de la estelar Clara Cuvé–, el madrileño Migal –autor de la música de la campaña de imagen de Sónar 2026– y Alba Franch –capaz de construir a base de neo-trance una identidad propia cada vez más relevante a nivel europeo–.

SonarPark se convierte en un escenario al aire libre en 2026, más grande y con más horas de programación –también nocturnas–, extendiéndose hasta la 01:30 el jueves y hasta las 06:00 el fin de semana.

También desde Berlín vendrá la estadounidense de origen ghanés Akua , empeñada en demostrar que el sonido techno más clásico nunca estará pasado de moda. Es precisamente esa versión más purista y psicodélica del género la que se podrá disfrutar gracias al infalible directo del nipón Wata Igarashi , que se une a su compatriota y ascendente mezcladora DJ MARIA. , la madrileña ISA y el imperdible set a cuatro manos de la enérgica y ecléctica Danielle y el siempre fiable Ryan Elliott .

Una de las grandes noticias es la unión de FJAAK x Kittin en formato live , en lo que será una suerte de jam session intergeneracional en formato reducido en la que, a seis manos, navegarán por el techno, el acid, el electro y más géneros del rave. Otro debut en Sónar este año será el de la georgiana SALOME , residente de Herrensauna en Berlín y exploradora del acid, el techno y el electro.

No podían faltar a la cita proyectos que exploran los límites, como el del misterioso y enigmático dúo británico ⌭ ICEMORPH ⌬ , quienes, como parte del colectivo CloudCore, trasladan sonidos online a la pista de baile. En Reino Unido reside también riria , artista original de Tokio capaz de hacer que el amapiano, el Jersey Club, el dancehall y el hip hop underground convivan de manera natural con los hits más comerciales y los clásicos de culto. A ella se une hoy otra experta en esa materia: la madrileña de origen granadino Olivia Babe , cuyos sets pueden abarcar desde el funk brasileño hasta el dembow.

El foco sobre los sonidos made in UK abarca mucho más. Los ritmos rápidos también estarán representados por Nia Archives , de quien ya contamos hace meses que volverá al festival para presentar en directo nueva música, esta vez con colaboradores sobre el escenario. Hoy se suman Amaliah b2b Pangaea , que ofrecerán un viaje sinuoso por el post-dubstep, el house y el techno más elegantes e incluso el club pop influenciado por aromas latinos, en lo que será seguro un homenaje al sonido Hessle Audio. También se incorpora Addison Groove , que demostrará por qué, tras dos décadas navegando la escena, es uno de los mitos a la hora de mezclar bass, techno, jungle y UK hardcore.

Los y las amantes del drum’n’bass clásico tendrán una oportunidad única de ver juntas a dos leyendas del universo Metalheadz, autores del primer lanzamiento del sello en su historia: Goldie –su fundador– se unirá a Doc Scott en un back-to-back histórico para Sónar, que contará al micrófono con uno de los MCs habituales del sello y representante de una nueva generación de este arte: Medic MC .

SonarLab presentará una nueva estructura en su pista de baile , más inmersiva y que invitará al público a dejarse llevar durante algunas de las actuaciones más atrevidas y arriesgadas del festival, sirviendo nuevamente de refugio para los sonidos más avanzados de la escena underground europea y más allá.

Todos los tipos de tickets para Sónar 2026 ya están a la venta en sonar.es .

También hay disponibles tickets de modalidad VIP , que dan acceso a una serie de ventajas, así como a áreas VIP que también están siendo completamente rediseñadas y mejoradas . La zona VIP principal , pensada como gran punto de encuentro para el público VIP, ofrecerá servicios de restauración exclusivos , así como barras y baños reservados . Además, cada escenario contará con su propia experiencia VIP , pensada ad hoc según el tipo de actuaciones programadas en cada uno de ellos.

Sónar abre sus puertas a todo el mundo y, este año más que nunca, lanza una oferta de tickets rediseñada y simplificada , con precios más competitivos , especialmente para la jornada inaugural del jueves, con mayor oferta musical y con descuentos para la gente más joven gracias a Carné Joven y al Bono Cultural Joven .

A toda esta oferta musical, hay que sumar las actividades de Sónar+D en las jornadas de jueves y viernes, que ocuparán en 2026 una nueva sede en la Llotja de Mar y de las cuales pronto se anunciarán todos los detalles . Así, Sónar+D, ubicado en pleno centro de Barcelona , funcionará como eje vertebrador y nexo entre los programas de Sónar en Fira Gran Via, OFFSónar en Poble Espanyol y Sónar District en el Parc del Fòrum, extendiendo la Sónar Week de extremo a extremo de la ciudad .

La oferta musical de Sónar Week se completará, como siempre, con OFFSónar , que reunirá en los tres espacios del Poble Espanyol a fiestas y sellos claves en el panorama musical electrónico global: de Rampa & Adam Port (dos de los tres miembros del fenómeno Keinemusik) y X by Adriatique a Baddest Behaviour de Mau P , Lone Romantic de Maceo Plex , Fuse London y Mochakk Calling , sin olvidar, por supuesto, el cierre del domingo 21 de junio con elrow . Todos los tickets están a la venta en offsonar.co , a excepción de las fiestas de Rampa & Adam Port y Fuse London, cuyos tickets ya están agotados.

Sónar District ampliará también la oferta musical durante la Sónar Week, albergando a tres de las fiestas y sellos más relevantes de la escena electrónica actual: Solid Grooves , el viernes 19, y Metamorfosi de Joseph Capriati y You&Me de Josh Baker , el sábado 20 de junio. Los tickets para cada una de estas fiestas están a la venta aquí .

Una de las grandes noticias de este 2026 es el regreso de Sónar Kids , el programa paralelo de Sónar pensado para disfrutar de la Música y la Creatividad en Familia . Compartiendo la vocación exploradora e innovadora del festival , invitará tanto a artistas como a público a crear una experiencia conjunta que amplíe y renueve las posibilidades del ocio infantil y familiar . El evento reunirá durante todo el sábado 20 de junio a familias en un entorno seguro para menores y adaptado al público infantil . El programa contará con actividades destinadas a despertar y estimular la creatividad de los y las más pequeñas de casa, ofreciéndoles sus primeras experiencias creativas y actuaciones musicales y permitiéndoles aprender mientras experimentan con el sonido y disfrutan del arte de formas totalmente nuevas. Además, tal y como sucede con Sónar+D en las jornadas de jueves y viernes, Sónar Kids está pensado para que el público adulto pueda combinarlo en horario con la posterior oferta musical de Sónar en Fira Gran Via.

La apuesta de Sónar por Barcelona para convertirla, año tras año, en capital mundial de la música, la innovación, la creatividad y la tecnología se extiende en 2026 hasta el Parc del Fòrum con la creación de Sónar District , impregnando así a toda la ciudad, de extremo a extremo, de las actividades de la Sónar Week .

NOTA DE PRENSA [12.02.2026]

­

­

