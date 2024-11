El festival refuerza también en 2025 su compromiso con la cultura europea , al seguir formando parte del proyecto cooperativo TIMES (The Independent Movement for the Electronic Scenes) cofundado por la Unión Europea , que reúne a 10 festivales europeos para crear espectáculos originales que combinan música y artes visuales. Un compromiso que también se refuerza con la continuación del programa AI & Music powered by S+T+ARTS , que permitirá seguir viendo sobre los distintos escenarios proyectos artísticos, propuestas creativas e investigaciones centradas en los vínculos entre el machine learning y la creación musical.

El dúo Tarta Relena presentará en el festival su nuevo proyecto ‘És pregunta’ , una coproducción de Sónar y la Fira Mediterrània de Manresa con la colaboración del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la que flirtean con las nociones del pensamiento trágico y el misterio de lo que no comprendemos.A las puertas de una trayectoria meteórica que no ha hecho más que empezar, el guitarrista alicantino Yerai Cortés dará el salto al gran escenario con su cautivador directo ‘Guitarra Coral’ , en el que reconfigura la puesta en escena flamenca tradicional junto a un coro de seis palmeras.

