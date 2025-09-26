Vuelve SON Estrella Galicia Posidonia, el festival para quienes huyen de los festivales que un año más dará por finalizado el verano en la paradisíaca isla de Formentera para tan solo 350 personas. Del 3 al 5 de octubre, este encuentro de música, naturaleza, gastronomía, cerveza e impacto positivo se desmarca mediante formatos disruptivos en un entorno incomparable. La cita volverá a ofrecer un programa de actividades repartidas por distintos puntos de la isla que no se desvelará hasta su inicio.

El cartel secreto de Posidonia, seña de identidad del festival, demostrará como cada año que se puede diseñar un line up diferente en el que artistas consagrados y emergentes se encuentren con el público para disfrutar de su directo a pocos metros. Además, la propuesta gastronómica de Posidonia se reinventa con la colaboración de varios chefs de Formentera que presentarán tapas elaboradas con producto local, de cercanía y de temporada siempre con el compromiso Zero Waste en mente. Serán Martina Cacheiro de Casbah, Vicente Montfort de Fandango, Joan Costa de Sol, Paolo Nebuloni de Juvia, Juan Craywinkel de Gecko Beach Hotel y Clara Campoamor de la pastelería Sol Post quienes sorprendan al público con sus creaciones. La cultura de cerveza encontrará de igual forma su espacio en Posidonia. No solo maridando todo lo anterior, sino impulsando además experiencias de divulgación como el ingenioso taller “¿A qué suena tu cerveza?” para conocer más sobre las analogías entre ambos artes.