El 2025 para Sofy Suars comenzaba tras su tour en China donde pudo continuar consolidando su sonido entre lo más frágil de lo emocional y lo más rotundo de la electrónica experimental. De origen boliviano y con base en Barcelona , Sofy refleja su forma híbrida de transitar el arte y la vida, con un manifiesto no sólo conceptual sino desde la experiencia vital de existir en el puente entre Latinoamérica y Europa.

YEGUATÁ propone un canto al vivir no complaciente, donde el mensaje de cada track es fundamental.

Co-fundadora de Club Expansivo y parte del tejido de Dabadaba Agency, Sofy Suars lanza este primer EP de manera independiente bajo una visión de comunidad y creación colectiva.

“Este proyecto es una materialización del poder de la autogestión. Muchas veces no llevas adelante las ideas por no tener los recursos, pero en nuestro entorno hay tanto talento y tanto apoyo mutuo que siempre nos impulsamospara abrirnos oportunidades. Deseo seguir si mis personas siguen conmigo. Ese sería el máximo éxito para mí... poder mantener a quien abrazo en la intimidad. Los ángeles que te impulsan acontinuar, no solo creando, sino viviendo.”