Ocho años después de su último concierto en España, Shakira regresa con Las Mujeres Ya No Lloran, la gira que en 2025 rompió el récord Guinness como la más taquillera de todos los tiempos. La artista ganadora del GRAMMY ha elegido Madrid como su residencia europea, con nueve conciertos únicos en Europa

Un estadio especial en Madrid

La residencia, producida por Live Nation España, se celebrará en el Estadio shakira, un recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche. El Estadio Shakira ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Más que conciertos: el proyecto ‘Es Latina’

La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como escenario global para voces diversas. Durante esos días la ciudad acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía y literatura bajo el nombre Es Latina.

Un momento histórico en su carrera

El pasado 1 de marzo, Shakira reunió a más de 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México. Además, el concierto contó con la participación de Beéle, artista con quien la cantante ha lanzado recientemente el single “Algo Tú”.

Una gira récord