Regresa Red Bull Dance Your Style a Las Palmas de Gran Canaria en su sexta edición para coronar al mejor street dancer de España. Tras conquistar en 2023 la mágica isla, la competición vuelve el próximo sábado 5 de octubre al Parque del Rincón, que será el escenario de esta gran Final Nacional de baile urbano de estilo libre que enfrentará a los clasificados bajo el formato one vs one.

Los 16 talentosos dancers harán retumbar el suelo con las últimas tendencias en baile urbano. Este grupo de competidores, formado por los clasificados de 2023 y Wildcards, tendrán como objetivo superar los duelos uno contra uno y alzarse con el trofeo. Además, tendrán la oportunidad de representar a España en la Final Internacional de Red Bull Dance Your Style, que se celebrará en Mumbai, India, el 9 de noviembre.

Los encargados de dirigir el ritmo de esta gran celebración del baile urbano serán DJ Rokko Rosanegra y Funkenstein. Junto a ellos se subirán al escenario los clasificados Angelock, Sifer, Miriam, Nahiel (Ganador Nacional de 2023), La Pose, Jack Gómez, Dii Feeling, Nanox, Mario Durán, Pitu, Drian, Ari H, Kenan, Dany Barros, Dani Go y Wicca en las modalidades de locking, popping, hip hop, twerk, waacking, afrodance y krump.