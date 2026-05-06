Red Bull Batalla vuelve a escena con el anuncio de su 21ª edición y desvela el primer gran hito de la temporada: la Final Nacional viajará por primera vez en su historia a las Islas Canarias en febrero de 2027. Un nuevo destino para la cita más importante del freestyle en España, donde los mejores MCs del país se enfrentarán por el título nacional en un escenario inédito. En una edición que mira a sus orígenes para seguir impulsando el presente de la disciplina, la elección de Canarias marca un nuevo capítulo en la historia de la competición, reforzando su carácter itinerante y su conexión con distintas escenas del freestyle en España. Será allí donde, en febrero de 2027, se decida el campeón nacional en una batalla definitiva que reunirá a la élite del país.

EL CAMINO HACIA EL TÍTULO NACIONAL

El recorrido hacia la Final Nacional arrancará este verano con dos paradas clave en el calendario. Almería acogerá la primera regional el 4 de julio, seguida de Zaragoza el 18 de julio. En las clasificatorias regionales, los participantes se medirán en batallas uno contra uno, en un formato que mantiene la esencia del freestyle: improvisación pura, sin filtros, donde cada MC pone a prueba su ingenio, técnica y capacidad de reacción en tiempo real. Solo los más destacados lograrán avanzar en la competición y asegurar su plaza en la Final Nacional.

INSCRIPCIONES ABIERTAS: EMPIEZA EL JUEGO

Desde el 30 de abril y hasta el 2 de junio, los aspirantes podrán inscribirse a través de la app oficial de Red Bull Batalla, donde deberán demostrar su talento, creatividad y capacidad de improvisación. Un jurado especializado será el encargado de seleccionar a los MCs que formarán parte de esta 21º edición. Una oportunidad para que una nueva generación de freestylers de el salto al circuito nacional.

EL LISTÓN DE LA ÉLITE INTERNACIONAL