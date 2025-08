Un viaje en tren con una herida todavía por cerrar. Un paseillo solitario por la ciudad en vísperas de Navidad. Un stop en la orilla de la playa mirando al horizonte y pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Son las cosas que nos inspiran las canciones de Bernarda, el proyecto más íntimo, sentimental y relajado del artista catalán Bernat Cuyàs.

No, todavía no está en el mainstream nacional, pero su bedroom pop, tan sincero, tan cerquita de tu oreja, hace que una vez que le das al play por primera vez ya no te olvides de él. Desde su debut con el single en catalán Plastic a su último álbum, el ultra adictivo Algú vol un flam?, su música tiene algo que engancha desde el segundo uno. Mucho aura.

Y, cómo no, a nosotras que nos encanta rastrear la escena under catalana y traerte lo más fire nos ha dado por llamarle, ponerle un micro delante y hacerle el checkeo made in códigonuevo con nuestra ficha técnica. La radiografía que aún no sabías que necesitabas pero que necesitas. Sobre todo después de que te pongas su playlist por primera vez.