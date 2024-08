No hay dudas, entonces, de por qué IQOS ha seleccionado a Israel Fernández como protagonista del territorio IQOS Game Changers Música, retándolo a cambiar las reglas reinterpretando ‘La leyenda del tiempo’, un tema musical de Camarón de la Isla que tiene muchísima historia. Atreverse a interpretar un tema tan mítico para la música española, recuerda mucho al valor y el interés por avanzar que ha llevado a IQOS a revolucionar el mercado con el lanzamiento de su última edición limitada IQOS ILUMA NEON PURPLE.

Como no podía ser de otra manera, este dispositivo destaca por su diseño audaz y moderno, inspirado en las luces de neón que simbolizan la energía e innovación. No solo es funcional, sino que IQOS ILUMA NEON PURPLE combina la practicidad con una estética vistosa, de las que enamoran, ofreciendo a los usuarios una experiencia superior con tecnología de calentamiento de tabaco de última generación. Este verano tienes la oportunidad idónea para convertirte en un Game Changer pasándote a IQOS y su edición limitada, basada en un diseño violeta que combina con toques magenta. No podía ser más veraniego.