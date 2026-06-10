Un festival tan top como Primavera Sound tiene siempre dos dimensiones. Por un lado, la que ves: los escenarios, las bandas que mejor suenan del mundo, la gente dándolo todo y esa lluvia del primer día que nos hizo replantearnos la existencia pero que en ningún momento nos quitó las ganas de marcha. Y, por otro lado, la que no ves, pero está ahí igualmente, escondida a la vista y al resto de los sentidos: los rumores que corrían por el Parc del Fórum días antes de que se materializaran, la lista de caras conocidas mezcladas con el público sin que casi nadie las reconociese y los datos que tanto dicen de nosotros que solo una app como Revolut pudo capturar durante aquellas felices jornadas.

Lo que sí vimos

Primavera Sound siempre tiene esa cosilla especial derivada del inmenso eclecticismo de su cartel. Porque a una hora tenías a Addison Rae y horas más tarde, en el mismo escenario, tenías a The Cure. Porque podías disfrutar de Gorillaz y de Olivia Rodrigo. Porque en sus espacios es siempre muy sencillo contemplar ese extraño milagro que solo ocurre en el Primavera: gente de cuarenta años aplaudiendo a una artista pop de veinte y adolescentes descubriendo que Robert Smith tiene algo que todavía importa. Es una magia tan especial que conmueve. Que te hace darte cuenta de que la buena música trasciende todos los prejuicios cuando le das una oportunidad y te sumerges de verdad en ella. Y esa es precisamente una de las cosas que sí vimos y que nos encantó: que la mezcla de públicos, que en otros contextos podría generar tensión, aquí funcionaba como argumento a favor. Como reclamo del festival. Como motivo de orgullo y de alegría. Ha sido así desde que el Primavera es Primavera, pero la edición de 2026 probablemente lo haya llevado a otro nivel: coexistieron sin rozarse, o más bien, rozándose exactamente lo suficiente, gente muy diversa. Pero que muy diversa. En cierto sentido, el Primavera es lo que la buena gente queremos que sea la sociedad: un entorno en el que las diferencias se miran con curiosidad y se armonizan con cero dramas.

Lo que no vimos

Esta es la parte más interesante. Lo que no está a la vista. Lo que permanece oculto pero se siente. Como la expectación. Y es que días antes del inicio del festival, el rumor de un artista sorpresa se convirtió rápidamente en un personaje más del Primavera. ¿Sería Rosalía? ¿Volvería Charli XCX? Finalmente, el misterio se reveló ante todos nosotros: la artista sorpresa de este Primavera Sound era la cantante estadounidense Olivia Rodrigo. Y, como en una matrioska, había sorpresa dentro de la sorpresa: la artista invitó al vocalista de The Cure, Robert Smith, a subirse al escenario con ella para interpretar su reciente colabo: la canción what’s wrong with me. Épico.

Tampoco vimos, no del todo, lo bien mimetizadas que estaban muchas celebrities en el público. Como unos fans más. Que si Paul Mescal, que si Harris Dickinson, que si Alice Pagani, que si Priscilla Delgado, que si los miembros de Kneecap, que si Barry B, que si las integrantes de Las Hinds... Una lista que circulaba por el festival en forma de avistamiento, de historia que alguien te cuenta y que tú reenvías, de ese rumor colectivo que también es parte de la experiencia. Seres legendarios que gran parte de la gente no llegó a ver, pero que se sabía que estaban por ahí y se sentía su presencia. ¿Estará por aquí cerca? ¿Seremos lovers de la misma banda?

Lo que no vimos y Revolut sí