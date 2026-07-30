La noche del 3 de septiembre ya tiene nombres propios, y son nombres que hablan en todos los idiomas de la música latina. Televisa Univision ha anunciado hoy las nominaciones de la 23ª edición de Premios Juventud, el mayor encuentro de la música latina y la cultura pop, que por primera vez en más de dos décadas de historia cruzará el Atlántico para celebrarse en Europa. Será desde el anfiteatro de Starlite Marbella, consolidando a la Cantera de Nagüeles como epicentro mundial de una industria que hoy domina los charts globales.

Con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, Premios Juventud continúa consolidándose como el termómetro de las tendencias y los artistas que marcan el pulso de las nuevas generaciones.

La edición 2026 reúne a más de 330 artistas, grupos, productores y creadores nominados. Carín León encabeza la lista con nueve candidaturas, seguido de Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Muy cerca están Shakira, Romeo Santos, Karol G, Ovy On The Drums, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Farruko y Quevedo, con seis nominaciones cada uno, y Maluma y Myke Towers, con cinco. Completan el grupo de grandes protagonistas como Bad Bunny, Danny Ocean, Ozuna, Feid, Young Miko, Yandel, Luis Fonsi y Ricky Martin, entre muchos otros: un mapa que recorre el urbano, el pop, la música mexicana, la tropical y el dance latino en su máxima expresión.

Esta edición tiene, además, un acento muy especial para España y Europa. Rosalía —una de las artistas que actuó en Starlite Occident cuando todavía estaba construyendo su carrera— lidera el pulso español con cinco nominaciones, entre ellas Álbum del Año por “LUX”. Junto a ella, Aitana y Alejandro Sanz suman cuatro candidaturas cada uno.

Premios Juventud ha querido dar un espacio propio a esa fuerza europea con la categoría “Mejor Euro-Song”, que reúne a Ana Mena, Manuel Carrasco, Amaia, Judeline, Bad Gyal, Elvis Crespo y La Oreja de Van Gogh, entre otros. A ella se suma “Creator de España”, primer reconocimiento de la franquicia al talento digital español, con Elena Gortari, Jordi Rodríguez Moreno, Lola Lolita, Nil Ojeda y Tatiana Kaer como nominados.

Los ganadores de las 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, seraìn elegidos exclusivamente por el puìblico. Las votaciones estaraìn abiertas desde hoy y hasta el 10 de agosto en www.PremiosJuventud.com , donde los fans podraìn apoyar a sus artistas, canciones, producciones y creadores favoritos.

No es casualidad que muchos de estos nombres resulten familiares al público de Starlite Occident Marbella. Carlos Rivera, Juan Luis Guerra, Yandel o Gloria Trevi han sido, todos ellos, protagonistas de la programación de este verano en la Cantera de Nagüeles, en algunos casos apenas unas semanas antes de conocerse sus nominaciones. Una conexión que confirma algo que Starlite Occident lleva quince años demostrando: es un escenario donde los grandes nombres de la música global no solo actúan, sino que construyen su carrera.

La proyección de esta gala de premios va mucho más allá de España. Premios Juventud se transmitirá en directo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, alcanzando a millones de espectadores en Estados Unidos, España y Latinoamérica, con una audiencia de 62 millones de personas en el mercado hispano estadounidense y presencia en más de 20 territorios internacionales, entre ellos México, Colombia, Argentina y Chile. Su última edición reunió a 450 millones de personas a través de plataformas digitales y redes sociales.

La gala 2026 llega además precedida por PJ Fest, la nueva experiencia con la que Premios Juventud amplía su formato tradicional a una semana completa de música y activaciones que recorrerán Miami, Houston y Los Ángeles antes de culminar con la ceremonia central bajo las estrellas de la Cantera de Nagüeles en Starlite Marbella.

Como ya destacó Sandra García-Sanjuán, cofundadora de Grupo Starlite, al confirmarse esta alianza histórica: “Esta alianza entre Grupo Starlite y TelevisaUnivision representa mucho más que un gran evento: es un puente entre dos continentes, dos culturas y millones de personas unidas por la música y el entretenimiento.”

El 3 de septiembre, Starlite Marbella será el mayor punto de encuentro de la música latina y su público global. En las proìximas semanas se anunciaraìn los presentadores, premios especiales y artistas.