Brunch Electronik Barcelona inaugura una nueva y prometedora temporada de primavera con un evento muy especial en casa. El próximo 29 de marzo, el proyecto regresa a Poble Espanyol, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, para celebrar el Opening Season y marcar el inicio oficial de un nuevo ciclo de encuentros al aire libre. Consolidado como uno de los eventos clave de la música electrónica en Barcelona, Brunch da la bienvenida a una temporada ambiciosa, diversa y en constante crecimiento, reafirmando su vínculo con su ciudad. Además este evento contará con Petit Brunch, la propuesta familiar de Brunch Electronik, un evento diurno pensado para que grandes y pequeños compartan una experiencia cultural, creativa y musical en un entorno seguro y al aire libre.
Regresamos a casa
El regreso a Poble Espanyol supone volver a un enclave que forma parte del ADN de Brunch Electronik: un espacio icónico que combina patrimonio, cultura y una atmósfera única para disfrutar de la música electrónica de día. Un escenario perfecto para dar comienzo a una temporada pensada para reunir a la comunidad Brunch y seguir construyendo experiencias compartidas.
Un line-up que equilibra referencia internacional y talento local
El Main Stage estará encabezado por Paco Osuna, uno de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional y figura clave del techno contemporáneo y de nuestro país. Con una trayectoria sólida y una conexión única con la pista, Osuna será el encargado de liderar este arranque de temporada. Le acompañarán Rendher y Joëlla Jackson, en un set compartido que promete intensidad, groove y una lectura fresca del techno actual, junto a Franca Arriola, representante del talento local y habitual de la escena barcelonesa.
Upload Room: una curaduría especial firmada por Rotary
Como parte del Opening Season, esta vez en el Upload Room, Brunch Electronik contará con una curaduría especial de Rotary, colectivo de Barcelona dedicado a la cultura club y a la escena electrónica underground. Este espacio pone el foco en nuevas narrativas sonoras y talento emergente, acompañando la inauguración de la temporada con una propuesta que refuerza el compromiso de Brunch con la diversidad artística y el talento local. El cartel del Upload Room estará formado por Malena, Charlotte y Harmonic, en una selección pensada para explorar el pulso más underground del clubbing local.
Este Opening Season marca el inicio de una nueva etapa para Brunch Electronik Barcelona, con una programación que seguirá creciendo a lo largo de la primavera y el verano, combinando grandes nombres internacionales, talento local y colaboraciones artísticas quesiguen ampliando el universo de la marca.