Brunch Electronik Barcelona inaugura una nueva y prometedora temporada de primavera con un evento muy especial en casa. El próximo 29 de marzo, el proyecto regresa a Poble Espanyol, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, para celebrar el Opening Season y marcar el inicio oficial de un nuevo ciclo de encuentros al aire libre. Consolidado como uno de los eventos clave de la música electrónica en Barcelona, Brunch da la bienvenida a una temporada ambiciosa, diversa y en constante crecimiento, reafirmando su vínculo con su ciudad. Además este evento contará con Petit Brunch, la propuesta familiar de Brunch Electronik, un evento diurno pensado para que grandes y pequeños compartan una experiencia cultural, creativa y musical en un entorno seguro y al aire libre.

Regresamos a casa

El regreso a Poble Espanyol supone volver a un enclave que forma parte del ADN de Brunch Electronik: un espacio icónico que combina patrimonio, cultura y una atmósfera única para disfrutar de la música electrónica de día. Un escenario perfecto para dar comienzo a una temporada pensada para reunir a la comunidad Brunch y seguir construyendo experiencias compartidas.

Un line-up que equilibra referencia internacional y talento local

El Main Stage estará encabezado por Paco Osuna, uno de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional y figura clave del techno contemporáneo y de nuestro país. Con una trayectoria sólida y una conexión única con la pista, Osuna será el encargado de liderar este arranque de temporada. Le acompañarán Rendher y Joëlla Jackson, en un set compartido que promete intensidad, groove y una lectura fresca del techno actual, junto a Franca Arriola, representante del talento local y habitual de la escena barcelonesa.

Upload Room: una curaduría especial firmada por Rotary

Como parte del Opening Season, esta vez en el Upload Room, Brunch Electronik contará con una curaduría especial de Rotary, colectivo de Barcelona dedicado a la cultura club y a la escena electrónica underground. Este espacio pone el foco en nuevas narrativas sonoras y talento emergente, acompañando la inauguración de la temporada con una propuesta que refuerza el compromiso de Brunch con la diversidad artística y el talento local. El cartel del Upload Room estará formado por Malena, Charlotte y Harmonic, en una selección pensada para explorar el pulso más underground del clubbing local.