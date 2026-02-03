El sábado 25 de julio de 2026, el desierto de Monegros se convertirá en el único lugar del mundo donde OUTWORLD, el universo creativo de Klangkuenstler, cobrará vida en formato outdoor con un escenario completamente nuevo. Klangkuenstler ha escogido Monegros como su casa para desarrollar el proyecto más ambicioso de toda su carrera. Esta colaboración con Monegros Desert Festival marca un nuevo capítulo en la evolución de los festivales. Por primera vez, un concepto concebido para grandes recintos urbanos e industriales indoor se traslada a un entorno abierto, natural y de gran escala, diseñado específicamente para integrarse con el desierto monegrino. Un estreno mundial y la única oportunidad de ver este escenario de forma exclusiva en 2026, con una instalación diseñada específicamente para uno delos entornos más emblemáticos de la cultura rave internacional. Monegros sigue apostando por espectáculos creativos y experienciales, y este año redobla su apuesta creando, por primera vez, el escenario más increíble que se haya realizado en la historia del país.

OUTWORLD: de concepto escénico a lenguaje artístico

OUTWORLD es el proyecto artístico y escénico que Klangkuenstler ha desarrollado en los últimos años como extensión de su identidad sonora. Se articula en torno a sets de larga duración y alta intensidad, donde el Schranzalemán, el hardgroove y las raíces del techno clásico y old school se combinan con una narrativa visual inspirada en imaginarios distópicos y sci-fi. En su recorrido reciente, este concepto creado por Klangkuenstler ha alcanzado escala arena en distintas ciudades europeas y latinoamericanas, con diversas ediciones comunicadas como sold out en tiempos récord y con una demanda creciente que ha acompañado su expansión internacional. OUTWORLD no es solo un escenario, sino una infraestructura viva de arquitectura, luz y narrativa visual pensada para borrar la frontera entre cuerpo y sonido. Una experiencia 360º, física y envolvente, donde el techno sin concesiones de Klangkuenstler se amplifica hasta convertirse en un ecosistema sonoro diseñado para fundirse con el paisaje y transformarlo en experiencia.

Del espacio urbano al territorio abierto en el desierto de Monegros

La presentación de OUTWORLD en Monegros no es una réplica ni una adaptación del formato existente. Es una producción concebida específicamente para el desierto y se estrenará el 25 de julio de 2026 como la única versión outdoor del proyecto a nivel mundial. El diseño del escenario, la arquitectura lumínica y la narrativa visual han sido desarrollados para operar durante las 22 horas del festival, integrando factores poco habituales en el circuito electrónico contemporáneo: calor, polvo, amplitud espacial y una relación directa con el paisaje. “Monegros siempre ha sido un espacio para ideas que no siguen reglas. OUTWORLD, además de ser el reto más grande de la familia hasta la fecha, es un sueño desbordante. Sin duda, un proyecto que marca un hito y que se consolidará como referente. Estamos deseando que llegue y que todos podáis disfrutarlo. Será una nueva manera de entender la electrónica: riesgo, identidad y experiencias que solo pueden suceder aquí, en medio de la nada y con la esencia monegrina que nos caracteriza”, afirman Juan y Cruz Arnau.

Un hito en la trayectoria de Klangkuenstler

Desde el punto de vista artístico, el estreno en Monegros marca un momento clave en la evolución del proyecto. OUTWORLD se ha consolidado en los últimos años como uno de los formatos conceptuales más reconocibles dentro de la escena, tanto por su planteamiento musical —progresión narrativa y energía sostenida— como por su forma de tratar el espacio, la luz y el sonido como un único sistema expresivo. El estreno en el desierto marcará además un hito en la trayectoria del artista alemán. Será la producción más ambiciosa que ha realizado hasta la fecha y el escenario más grande que ha diseñado nunca. “OUTWORLD en Monegros será una experiencia completamente diferente a cualquier otra edición. El entorno del desierto, el polvo, el calor y el amanecer hacen que sientas que estás en otro planeta, como si entraras en un mundo distópico y de ciencia ficción que nunca has visto antes. Es el proyecto más desafiante que he hecho hasta ahora y la única colaboración de festival que tendrá OUTWORLD. Monegros es el únic olugar donde este universo puede existir de esta manera. Junto con la familia Arnau, compartimos la misma visión: crear experiencias únicas y llevarlas al máximo”, declara Klangkuenstler.

Un estreno mundial en el corazón del desierto