A menudo ni siquiera sabemos explicar el porqué, pero el otoño tiene algo que nos llena de nostalgia, nos invita al recogimiento y nos impulsa a la tranquilidad. Quizás sea porque el frío empieza a asomar entre los atardeceres y las madrugadas o porque el cuerpo nos pide descanso después de todo lo que hemos vivido durante el verano. El Cruïlla Otoño, pues, acompaña inevitablemente las emociones que emana esta estación: una decena de conciertos que nos invitan a reunirnos alrededor del arte, frente a un escenario y detrás de algunos desconocidos, para embriagarnos de una calma que, de alguna manera, el alma nos pide.

Una calma, sin embargo, que no tiene por qué ser sinónimo de quietud, sino que tiene más que ver con la paz interior que nos deja un concierto de un nuevo artista que desconocíamos, un rato bailando al ritmo de nuestro grupo favorito, los versos de esa canción que no podemos dejar de escuchar o la sensación de ir sanando la melancolía que arrastra el otoño. Así, aunque el Festival Cruïlla de verano tiene lugar durante la primera semana de julio, gracias al Cruïlla Otoño nunca llegamos a decirle adiós del todo, ya que este primer ciclo de la temporada replica su esencia por todos los rincones de la ciudad durante los meses de noviembre y diciembre.

Aquí tienes el calendario completo del Cruïlla Tardor en Barcelona:

Los Planetas - 17 de octubre en el Saint Jordi Club

Alba Carmona - 24 de octubre en El Molino

OKDW - 30 de octubre en Razzmatazz 3

PATAZ - 31 de octubre en El Molino

ZAZ - 3 de noviembre en Razzmatazz 1

Russian Red - 7 de noviembre en El Molino

Judit Neddermann - 7 de noviembre en el Casino L’aliança de Poblenou

Russian Red - 8 de noviembre en El Molino

Stacey Kent - 16 de noviembre en El Molino (doble concierto)

Kaze - 20 de noviembre en el Sant Jordi Club

Reuben James - 20 de noviembre en El Molino

Maria Hein - 20 de noviembre en la Sala Apolo

Santiago Auseron - 22 de noviembre en El Molino (doble concierto)

Crystal Fighters - 27 de noviembre en el Sant Jordi Club

Butler, Blake and Grant - 29 de noviembre en El Molino (doble concierto)

Amaia Miranda - 30 de noviembre en El Molino

Astrio - 4 de diciembre en El Molino

Peces Raros - 6 de diciembre en Razzmatazz 1