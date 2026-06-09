Hay espacios dentro de los festivales que visitas porque están en el mapa. Toca hacer check. Pasar por ahí y poder decir que sí que lo viste. Pero hay otros que te atrapan. Que vas con la intención de echar un ratito y se te van las horas. La Island of Joy de Aperol Spritz en Primavera Sound Barcelona 2026 fue claramente de los segundos. Había expectativa, sí, porque lo que habían anunciado pintaba muy bien, pero es que superó nuestras expectativas: una programación propia de conciertos, podcast talks en directo y una barra con el perfect serve de Aperol Spritz en un entorno privilegiado frente al mar. No es casualidad que la Island of Joy se convirtiera en el lugar más concurrido de Parc del Fórum en cada golden hour y el spot favorito de todos para hacerse las mejores fotos junto al mar.

La Island of Joy por días

La energía comenzó fuerte el jueves con Mourn y Gara Durán, la cual no dudó en compartir escenario con otro de nuestros favoritos: Barry B. Una alegría extra para compensar que la actuación de Dani Dicostas no pudiera llevarse a cabo por culpa de las condiciones meteorológicas. Cosas que pasan. Igualmente, la Island no perdió fuerza y seguía llena de gente a full con sus buenas vibes y sus Aperol Spritz. El boca a boca funciona y el viernes la isla estuvo incluso más animada. Una sabia decisión: Paco Te Quiero abrió la tarde y Ouineta se marcó una de las sorpresas del fin de semana al subir al escenario junto a Mushka, Fades y Svetlana en una actuación que vivirá rent free en nuestra memoria. El cierre de la noche estuvo a cargo de Dharmacide y su mítico rock.

De todas formas, la bomba de ese día fue la podcast talk de Bombificadas. La Island of Joy petada, la gente escuchando de verdad y en el aire esa sensación tan guay que aparece en algunos festivales de yo vine aquí a escuchar música, pero es que esto me tiene in love. Lo mismo ocurrió el sábado con el segundo podcast talk: el de Amiga Date Cuenta. Está claro que la gente va a los festis ansiando algo más que buenos ritmos y bonitas melodías. Busca conexión. Busca ideas. El cierre musical del espacio fue cosa de Corte!, Perfecto Miserable y SVSTO. Siempre con esa vibra ensoñecida que da el abrazo de la música con el mar y con la comunidad. Podemos confirmar que la Island of Joy fue algo más que un espacio complementario. Fue un imprescindible.

Mucho más que una colabo

Cuando has estado en muchos festivales lo sabes identificar: las marcas que de verdad están ahí para sumar a la experiencia y que se esfuerzan por que las cosas queden realmente bonitas. Y con la Island of Joy lo notamos enseguida. No era un sitio para pasar, hacerte un par de selfies y olvidarte. Era un espacio donde disfrutar de inicio a fin. Un espacio que te presentaba a los rockstars que tienes que tener en tu radar este verano. Desde una localización top a conversaciones inolvidables como para sostener a un público lleno de energía hasta una serie de conciertos exclusivos de primer nivel. En la isla se estaba demasiado bien y no, no queríamos salir de allí.