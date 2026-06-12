Hay noches que se ven venir. Que tienes el hype por las nubes desde meses antes. Y otras que apetecen mucho, pero que terminan superando todas tus expectativas. Porque resultan ser más épicas de lo que podrías haber imaginado. Eso es precisamente lo que ocurrió anteayer en el siempre tan especial club El Internacional de Madrid . Allí, Heineken citó a músicos, creadores de contenido, gente de la moda y muchas otras caras conocidas más para presentar su Heineken House, el espacio que trasladará durante todo este verano a algunos de los festivales más top de nuestro país.

Antes de entrar de lleno en la temporada de festivales, Heineken quiso darnos una probadita de lo que nos ofrecerán en los grandes recintos estos próximos meses. Y estuvo bien rica. Primero, la noche arrancó con un taller de customización a cargo de Mery Olivares. Molaba mucho: podrías coger una camiseta o una gorra y hacerla tuya rápidamente con pines, parches, charms y otras referencias a la cultura festivalera. El tipo de cosa que sueles hacer en un festi a las cuatro de la tarde entre concierto y concierto y mientras todavía conservas energía para ponerte creativo.

Más tarde, durante la noche, la sala sufrió una metamorfosis: de la calma creativa a los ritmos seleccionados por varios Heineken House DJs. Lo guay no era solo la vibe general y la buena música, sino también lo de encontrarte rodeado de gente como Andy Washington, Paula Gonu, Lucía Avendaño o Nuria Blanco. Todo bastante en la línea de lo que la marca propondrá este verano con su activación en los festivales: un entorno en el que fans de cosas distintas comparten una energía y una conversación y, a veces, hermosamente, terminan siendo como amigos.

Pero el momento de la noche hay que dárselo a Nathy Peluso. Una vez más, la artista argentina demostró que es única y que sus actuaciones en vivo son de las más interesantes y sorprendentes del panorama. Allí, en El Internacional, Nathy se subió a la icónica barra del local para ofrecer un espectáculo que le cambió el tono a la experiencia y dejó claro cuál es la intención de Heineken: crear lugares de conexión y alegría. Porque la magia no ocurre solo en el escenario. También en la cola del baño del festival o en la barra cantando con una absoluta desconocida.