Se acabó la espera. Nathy Peluso vuelve a España con dos fechas que prometen ser inolvidables. La artista argentina, que ha desarrollado gran parte de su carrera en nuestro país, ha anunciado este 22 de septiembre dos conciertos especiales para reencontrarse con su público español. ¡Y con LOS40 como emisora oficial!

La artista nacida en Argentina y criada en España pasará por Madrid y Barcelona el próximo año. En concreto, estará en el Palau Sant Jordi el 14 de febrero y en el Movistar Arena el 17 del mismo mes.

Si no quieres perderte el show de la artista argentina, ponte un recordatorio. Se activará una primera preventa para los clientes de Santander SMusic el martes 23 de septiembre a las 12:00 horas . También habrá otra preventa exclusiva para los usuarios registrados en Live Nation el miércoles 24 de septiembre a las 10:00 horas . Pero no temas. Si no consigues hacerte con tu entrada en las preventas, podrás hacerlo en la venta general el jueves 25 de septiembre a las 10:00 horas . Será a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

PL1 FRONT STAGE 70€ + 9,50€ gastos PL2 GRADA 60€ + 8€ gastos PL2 PMR 60€ + 8€ gastos PL3 PISTA 55€ + 7,50€ gastos PL3 GRADA 55€ + 7,50€ gastos PL4 GRADA 50€ + 6,50€ gastos VIP1 - EARLY ENTRY FRONT STAGE 100€ + 13,50€ gastos VIP2 - PREMIUM TICKET 90€ + 12€ gastos

Además, para que no tengas sorpresas a la hora de pillar las entradas, ya están disponibles los precios:

Desde que publicó Calambre en 2020, su primer álbum de estudio, Peluso ha construido una trayectoria marcada por la innovación y la fuerza escénica. Su propuesta artística, que combina géneros como el rap, la salsa, el soul y la balada, ha captado la atención de públicos diversos y ha sido reconocida por la industria con cinco Latin GRAMMYs. Con estos galardones, iguala a Mercedes Sosa como la artista argentina más premiada en la historia de los Latin GRAMMYs, y además ha sido pionera al convertirse en la primera mujer en recibir el premio a Mejor Canción de Rap/Hip-Hop.

Durante los últimos dos años, Nathy ha llevado su música por todo el mundo con el GRASA Tour, una gira internacional que ha colgado el cartel de “sold out” en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres y París. Este tour ha sido el escaparate perfecto para presentar GRASA, su segundo álbum, una obra que refleja una evolución artística profunda y que se inspira en el cine de mafias y en la salsa neoyorquina de los años 70.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Blood Orange, Duki, C. Tangana, Ca7riel y Paco Amoroso, y ha sido reconocido con tres Latin GRAMMYs, además de una nominación a los GRAMMYs en la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino. Con GRASA, Nathy Peluso ha reafirmado su capacidad para reinventarse y explorar nuevos territorios sonoros sin perder su esencia.

Además del álbum, la artista lanzó CLUB GRASA, un EP que reinterpreta su universo musical con sonidos electrónicos, ampliando aún más su propuesta creativa.

Además, en febrero de este año, Peluso presentó EROTIKA, un sencillo que rinde tributo a la salsa erótica que floreció en Nueva York en los años 90. Y el próximo mes, verá la luz un nuevo EP dedicado a la salsa, grabado en Puerto Rico, que promete abrir una nueva etapa en su exploración musical.

Los conciertos en Barcelona y Madrid serán una oportunidad única para disfrutar en directo de todo este recorrido artístico. Y tú, ¿vas a hacerte con tu entrada?