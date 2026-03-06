Monegros Desert Festival sigue tomando forma. Tras anunciar el pasado mes de febrero un primer avance de más de 80 artistas, la organización confirma ahora el line-up completo para su edición de 2026, que reunirá más de 120 artistas el próximo 25 de julio en el desierto de Fraga, consolidando una de las programaciones más extensas de sus 33 años de historia.

Con esta nueva tanda de confirmaciones, el cartel suma nombres como Marco Faraone, Manda Moor, Chelina Manuhutu B2B Tini Gessler, Bárbara Boeing B2B Gee Lane, Toni Varga, Seth Troxler, Bastian Bux, Fleur Shore, Olive F, Baum o Antonio De Angelis, entre otros artistas que amplían la diversidad sonora del festival y refuerzan la presencia de distintas corrientes dentro de la electrónica global.

Estos nuevos fichajes se suman a un cartel que ya contaba con algunos de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional, como Richie Hawtin, Amelie Lens, Paco Osuna, Joseph Capriati, Len Faki, Klangkuenstler, Indira Paganotto, Héctor Oaks, Fatima Hajji o Kobosil, junto a propuestas de la nueva generación que están redefiniendo el techno y los sonidos más contundentes.

El resultado es un line-up que combina leyendas de la cultura rave, referentes actuales de la electrónica global y nuevos talentos emergentes, manteniendo el equilibrio entre las raíces del festival y la evolución constante de la escena.

“En Monegros siempre buscamos construir un cartel que tenga identidad propia. No se trata solo de sumar nombres, sino de crear un viaje musical que funcione durante 22 horas seguidas en un entorno tan único como el desierto”, explican Juan y Cruz Arnau, fundadores del festival.