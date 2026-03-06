Monegros Desert Festival sigue tomando forma. Tras anunciar el pasado mes de febrero un primer avance de más de 80 artistas, la organización confirma ahora el line-up completo para su edición de 2026, que reunirá más de 120 artistas el próximo 25 de julio en el desierto de Fraga, consolidando una de las programaciones más extensas de sus 33 años de historia.
Con esta nueva tanda de confirmaciones, el cartel suma nombres como Marco Faraone, Manda Moor, Chelina Manuhutu B2B Tini Gessler, Bárbara Boeing B2B Gee Lane, Toni Varga, Seth Troxler, Bastian Bux, Fleur Shore, Olive F, Baum o Antonio De Angelis, entre otros artistas que amplían la diversidad sonora del festival y refuerzan la presencia de distintas corrientes dentro de la electrónica global.
Estos nuevos fichajes se suman a un cartel que ya contaba con algunos de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional, como Richie Hawtin, Amelie Lens, Paco Osuna, Joseph Capriati, Len Faki, Klangkuenstler, Indira Paganotto, Héctor Oaks, Fatima Hajji o Kobosil, junto a propuestas de la nueva generación que están redefiniendo el techno y los sonidos más contundentes.
El resultado es un line-up que combina leyendas de la cultura rave, referentes actuales de la electrónica global y nuevos talentos emergentes, manteniendo el equilibrio entre las raíces del festival y la evolución constante de la escena.
“En Monegros siempre buscamos construir un cartel que tenga identidad propia. No se trata solo de sumar nombres, sino de crear un viaje musical que funcione durante 22 horas seguidas en un entorno tan único como el desierto”, explican Juan y Cruz Arnau, fundadores del festival.
Una ciudad efímera en el desierto
La programación musical se desplegará a lo largo de 22 horas ininterrumpidas de rave en los distintos escenarios que darán forma a esta ciudad efímera levantada en pleno desierto de Aragón.
Entre ellos destaca OUTWORLD, el nuevo escenario 360º con capacidad para 20.000 personas, que convertirá a Monegros en el único festival del mundo en albergar esteconcepto inmersivo.
A esta experiencia se sumarán también espacios ya anunciados como 240 KM/H, con su formato Face to Face, Unreal, referente del techno industrial nacido en Alemania, la colaboración con Awakenings, y ARTCORE, el proyecto liderado por Indira Paganotto, que llevará al desierto su universo psytechno, y el escenario de elrow, que volverá a trasladar al desierto el inconfundible imaginario visual y la energía festiva de la marca.
El desierto vuelve a llamar
Cada verano, miles de asistentes de todo el mundo peregrinan al desierto de los Monegros para vivir una experiencia que trasciende la música: una rave de 22 horas sin interrupciones que transforma el paisaje árido de Fraga en una ciudad efímera donde conviven música, arte y cultura rave. La edición de 2026 promete volver a convertir el desierto en uno de los grandes epicentros globales de la electrónica.
LINE-UP MONEGROS DESERT FESTIVAL 2026
Adiel b2b Quest, Adrian Mills F2F Cloudy, Adriana Lopez b2b Ben Sims, Aerea (live), Afem Syko, Alarico b2b Yanamaste, Alba Franch, Alignment, Amelie Lens, Andres Campo, Antonio De Angelis, Astrix, Azyr, Bárbara Boeing b2b Gee Lane, Bastian Bux, Baum, Ben Klock b2b SHDW, Ben Sims, BIIA, Brutalismus 3000, Captain Hook b2b Ace Ventura, Chelina Manuhutu b2b Tini Gessler, Chlär, Chloé Caillet b2b Seth Troxler, Collabs 3000 (Chris Liebing b2b Speedy J), Clara Cuvé, Cleopard2000 F2F Mika Heggemann, Cloudy, David Moleon, Dax J b2b Daria Kolosova, De la Swing, DJ Pepo, Ella Knight, Elli Acula, Estella Boersma, Fatima Hajji, Felicie b2b Luxi Villar, Fleur Shore, Frederic. F2F BIXBITA, Fumi, Future. 666 b2bAerea (dj set), GIØ F2F Zwilling. F2F Dvaid, Hector Oaks, Ignez, Indira Paganotto, Ion Pananides b2b AlexPott, Johannes Schuster, Joseph Capriati, Kink (live), Kirollus b2b Tonno Disko, Klangkuenstler, Kobosil, Kuki aka Andres Campo F2F Buenri, Kuko, Len Faki, Lobster, Manda Moor, Marco Faraone, MCR-T F2F Serafina, Olive F, Paco Osuna, Patrick Mason, Paula Cazenave F2F Flug, PERC, Peterblue F2F Noise Mafia, Prada 2000, Quest, Richie Hawtin, Sally C, Setaoc Mass b2b Rene Wise, Seth Troxler, SHDW F2F Alarico, Shonky b2b Alexander Skancke, Svetec b2b OBI (Old School Set), Temudo, Toni Varga, Überkikz, Valentinø, Vendex, Yanamaste F2F Fumi.
Bitsune & M’Go, Blan-k & Nymfa, Desista, Dj Karpin, FBC, Guau, Kevala, Kursiva, Loop Stepwalker, Luca Syn & GDS, MIILA, Noppo, OTO, Save the Rave, Shaolin Dubz.