El dúo más influyente del pop latinoamericano anuncia dos grandes shows en España: el 11 de noviembre en el Movistar Arena, Madrid y el 12 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona. La venta de entradas para ambos conciertos se abre el lunes 2 de febrero a las 12:00, y estarán disponibles en miranda.intromusica.com.

Recientemente el dúo argentino Miranda!, referente indiscutido del pop latino, se unió al proyecto español Bailamamá para presentar “Despierto Amándote”, una colaboración que promete conquistó al público internacional y que tiene más de 1 millón de reproducciones en Spotify.

Esta canción será parte del Benidorm Fest 2026, uno de los eventos musicales más importantes de España, que se celebrará del 10 al 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. El festival, organizado por RTVE junto al Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat Valenciana, se ha consolidado como una plataforma de gran impacto mediático, con millones de espectadores y una fuerte presencia digital. En su quinta edición, el certamen se reinventa como un festival independiente, dejando atrás su vínculo con Eurovisión para enfocarse en la diversidad artística y la innovación musical. El ganador recibirá el prestigioso “micrófono de bronce” y un premio económico significativo, lo que refuerza la relevancia del evento en la escena iberoamericana.