El dúo más influyente del pop latinoamericano anuncia dos grandes shows en España: el 11 de noviembre en el Movistar Arena, Madrid y el 12 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona. La venta de entradas para ambos conciertos se abre el lunes 2 de febrero a las 12:00, y estarán disponibles en miranda.intromusica.com.
Recientemente el dúo argentino Miranda!, referente indiscutido del pop latino, se unió al proyecto español Bailamamá para presentar “Despierto Amándote”, una colaboración que promete conquistó al público internacional y que tiene más de 1 millón de reproducciones en Spotify.
Esta canción será parte del Benidorm Fest 2026, uno de los eventos musicales más importantes de España, que se celebrará del 10 al 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. El festival, organizado por RTVE junto al Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat Valenciana, se ha consolidado como una plataforma de gran impacto mediático, con millones de espectadores y una fuerte presencia digital. En su quinta edición, el certamen se reinventa como un festival independiente, dejando atrás su vínculo con Eurovisión para enfocarse en la diversidad artística y la innovación musical. El ganador recibirá el prestigioso “micrófono de bronce” y un premio económico significativo, lo que refuerza la relevancia del evento en la escena iberoamericana.
El pasado diciembre MIRANDA! cerró una seguidilla inolvidable de tres noches en el Estadio Ferro (sumando un total de 100.000 personas), donde Buenos Aires se transformó en una enorme pista de aterrizaje para su nave a puro baile y gran despliegue escénico multi performático para celebrar el Nuevo Hotel Miranda!
A lo largo de estas tres fechas consagratorias, Miranda! abrió de par en par las puertas de su universo electropop, brindando un show pensado en cada detalle: vestuarios renovados, visuales hipnóticas, coreografías de alto impacto y una puesta en escena monumental que confirmó el enorme momento artístico que atraviesa el dúo.
Las tres noches regalaron momentos inolvidables y cruces soñados. El repertorio fue un desfile imparable de hits: desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las nuevas joyas del Nuevo Hotel Miranda!, todo cobró potencia renovada frente a un Ferro encendido, que coreó cada estribillo como un himno. Miranda! convirtió al estadio en una celebración colectiva, un ritual pop donde cada canción encontró su propio momento único.
Miranda! coronó un 2025 histórico con tres presentaciones en el Estadio Ferro, en el marco de uno de los años más extraordinarios de su carrera. Arrasó con su gira presentación del Nuevo Hotel Miranda! con estadios agotados en Chile (Claro Arena), shows multitudinarios en Argentina y recitales colmados en América Latina y Europa. La banda también brilló internacionalmente cuando su clásico “Tu Misterioso Alguien” no solo volvió a posicionarse en los primeros puestos de todos los rankings de los más escuchados en plataformas digitales —incluyendo el #1 del Billboard Argentina Hot 100— sino que fue interpretado por Dua Lipa en su concierto en Buenos Aires, generando una enorme repercusión global. Además, Miranda! se consolidó como figuras populares en la televisión argentina al ser coaches destacados en el programa más visto del país (La Voz Argentina), lo que amplió aún más su alcance cultural.