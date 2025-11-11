La 14.ª edición de MIRA Festival se despide tras un fin de semana épico, consolidándose no solo como la edición más ambiciosa en términos de programación, sino como la más exitosa a nivel de público. Los pasados 7 y 8 de noviembre, 14.000 personas se congregaron en Fira Montjuïc, marcando un récord histórico de asistencia que valida la propuesta de vanguardia del festival en la intersección de la música electrónica y las artes digitales.

Dos días, 36 artistas musicales y 26 propuestas de arte digital

El festival desplegó una programación sin precedentes en sus tres escenarios principales —Voll Damm, DICE y Landscapes— donde la curaduría apostó por la excelencia técnica y la exploración sonora y visual, contando con directos audiovisuales, dj sets, instalaciones, performances, experiencias de realidad virtual y películas inmersivas. El punto álgido de los live audiovisuales se centró en la sinergia creativa: Oneohtrix Point Never presentó un show hipnótico junto a Freeka Tet, mientras que el esperado directo audiovisual de Floating Points se elevó con los visuales de Hamill Industries. La confluencia perfecta entre artista musical y artista visual fue el lenguaje dominante, palpable en el debut del nuevo directo audiovisual de Flying Lotus, y de Blawan, cuya contundencia sonora fue amplificada por el viaje visual de Laia Ferran. MIRA Festival demostró su compromiso con la exploración de géneros a través de artistas que sorprendieron y enamoraron a la audiencia, como la propuesta única de John Maus y la aclamada colaboración entre Ali Sethi y Nicolas Jaar. También destacaron la fusión entre folklore andino y electrónica de Los Thuthanaka y el R&B sofisticado de Erika de Cassier.

La pista de baile vibró hasta la madrugada con propuestas como la de la diva del spoken word, Marie Davidson, y la energía acid de Aurora Halal. El festival celebró también el clubbing de culto con el show de Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena, y las sesiones de reconocidas figuras de la escena local como Sylvia y el colectivo Latineo (AMANTRA b2b M8ntse). El talento local también brilló con luz propia, gracias a proyectos como los de res_ y nara is neus, que dieron el pistoletazo de salida al festival, además de propuestas como “Dichotomies of Rhythm” de LANAV + PROXIMA, que cautivó por la delicadeza y belleza de su presentación audiovisual.

Arte digital como recorrido inmersivo