Del 12 al 14 de junio , la ciudad condal se convertía en epicentro de la innovación sonora, visual y artística, ME by Meliá , la marca más vibrante y cosmopolita de Meliá Hotels International, volvió a conectar con el pulso de la escena contemporánea este verano a través de su colaboración con Sónar , uno de los festivales más influyentes del panorama musical y tecnológico internacional.

Como parte de esta alianza estratégica, ME by Meliá desplegó en el recinto del festival una instalación inmersiva que fusiona arte, hospitalidad y tecnología, bajo el lema “Enhancing Hospitality at Our Core”. Concebida como una extensión del universo ME, la experiencia invitaba a los visitantes a interactuar, relajarse y sumergirse en su estilo de vida singular. Inspirada en la estética de sus icónicas suites, la instalación adopta el Pantone mostaza como hilo conductor —un guiño a las últimas tendencias y al carácter sofisticado de la marca—. La activación incluía una experiencia visual única, zonas de descanso instagrameables, puntos de recarga y dinámicas interactivas vinculadas al programa Meliá Rewards, que permitían acceder a experiencias exclusivas dentro del ecosistema ME.