El Festival MASiMAS vuelve en 2026 con una edición que consolida definitivamente su transformación en un festival de temporada larga y multisala, extendido en el tiempo y profundamente vinculado a la vida cultural de Barcelona. De abril a septiembre de 2026, el festival propone un recorrido musical de seis meses que conecta salas históricas, artistas consagrados y nuevas generaciones, en la que será la edición más grande de su historia. Lejos de concebirse como una cita puntual, el MASiMAS se afirma como un proyecto cultural de ciudad, donde la música en vivo dialoga con espacios emblemáticos. La programación se despliega desde el corazón del Jamboree (Sala 1 y 3) hasta escenarios de gran formato como Razzmatazz 2, La Paloma, Paral·lel 62 y el majestuoso Palau de la Música Catalana.

Hitos del Festival MASiMAS 2026: una edición histórica

El festival ha diseñado una programación de alto impacto con 40 conciertos que arranca el 1 de abril en la Sala 1 del Jamboree con una declaración de intenciones: el concierto inaugural de Sasha Berliner Group. La vibrafonista y compositora, nombrada Rising Star por la crítica internacional, presentará su visión del nuevo jazz, cargada de armonías complejas y ritmos propulsivos. El relevo lo tomará en mayo el virtuosismo brasileño de Jota P Quinteto (2 de mayo), quienes traerán a Barcelona la herencia moderna de Hermeto Pascoal mezclada con un lenguaje de improvisación cosmopolita, seguidos pocos días después por una cita con la historia en Razzmatazz 2: Seun Kuti & Egypt 80 (7 de mayo). El hijo menor del pionero del afrobeat, Fela Kuti, aterriza con la legendaria formación para ofrecer un ritual rítmico y político donde los metales y la percusión mantienen viva la llama de la música africana más combativa.

La programación continúa explorando la sofisticación vocal con Charlotte Dos Santos (16 de mayo, Jamboree Sala 1), cuya propuesta transita entre el neo-soul, el jazz y la música popular brasileña (MPB), ofreciendo un directo cinemático y envolvente. Ya en junio, el festival se traslada a la histórica sala La Paloma para recibir a The Gramophone Allstars Big Band (11 de junio). La formación barcelonesa desplegará su infalible fórmula de música jamaicana, ska y rocksteady, filtrada por el soul y el jazz afroamericano en formato orquestal. El verano subirá la temperatura con dos platos fuertes en julio en el Jamboree: el multiinstrumentista Julius Rodriguez (2 de julio), conocido como “Orange Julius” y capaz de mezclar el jazz espiritual con el góspel y la cultura hip-hop; y la explosión funk de Ghost-Note (6 de julio). Liderada por los percusionistas de Snarky Puppy, la banda promete una de las sesiones más rítmicas del año, llevando el sonido P-Funk al siglo XXI. El contrapunto clásico llegará el 25 de julio en el Palau de la Música con la Balkan Reunion ft. Roby Lakatos, un encuentro explosivo liderado por el “violinista del diablo” que fusiona la tradición gitana, el jazz manouche y el virtuosismo clásico. Finalmente, el MASiMAS se despedirá el 6 de septiembre en Paral·lel 62 con una gran fiesta de clausura protagonizada por Rhythm and Boobs & B4. Este evento final, diseñado para celebrar la música y la libertad, unirá el espectáculo de burlesque con el blues y el swing de la banda B4, poniendo el broche de oro a seis meses de música ininterrumpida.

El jazz como columna vertebral del festival

Más allá de los conciertos de mayor formato, el Festival MASiMAS es reconocido, edición tras edición, por su compromiso con el jazz en todas sus dimensiones. Lejos de una visión única o estilísticamente cerrada, el festival propone un recorrido amplio que abarca desde el jazz más clásico hasta las expresiones más contemporáneas del género, siempre con un cuidado especial por la calidad artística y la coherencia de los proyectos. Destaca la presencia de JT4 (The Jean Toussaint 4tet). El saxofonista estadounidense, exmiembro de los Jazz Messengers de Art Blakey, trae su proyecto más personal, destilando la esencia del post-bop con la maestría de quien ha escrito páginas doradas de la historia del género. Junto a él, el festival presenta figuras clave como el vibrafonista Simon Moullier, el pianista Peter Zak junto al saxofonista local Santi de la Rubia, o la elegancia del dúo Ulf Wakenius & Ignasi Terraza. El festival también mira a la escena local con proyección internacional, con nombres como Joan Fort NY Quintet o Manuel Álvarez Trio, configurando un mapa sonoro que respeta la tradición sin dejar de mirar al presente. La mayor parte de estos conciertos tendrán lugar en la Sala 1 del Jamboree, mientras que la Sala 3 acogerá las sesiones nocturnas, jam sessions y propuestas más abiertas, manteniendo viva una de las señas de identidad históricas del festival MASiMAS: el contacto directo entre artistas y público, y la música como espacio de encuentro.

Otros estilos presentes en el festival: funk, soul, hip-hop y música afrolatina

Fiel a su ADN, el Festival MASiMAS 2026 no se limita al jazz, sino que abre su programación a un amplio abanico de músicas que dialogan con él desde distintos ángulos. El funk, el soul y el hip-hop tienen una presencia destacada, reforzando la conexión del festival con las músicas afroamericanas y urbanas. La música latina y caribeña ocupa también un lugar central en la programación destacada, con propuestas como Compota de Manana (29 de agosto), que reinterpretan las tradiciones afrolatinas desde una óptica contemporánea, festiva y abierta al mestizaje, en plena sintonía con la identidad histórica del festival. A ellos se suma el Cuban Jazz Syndicate y, en un registro más folclórico-electrónico, la propuesta mexicana de Pahua, para ampliar el espectro sonoro del festival a nuevas cotas.

Entre el 9 y el 15 de julio, el festival activa su vertiente formativa y de creación con el GMF Barcelona Jazz Workshop, un proyecto con el sello de la Global Music Foundation que enriquece y define la identidad artística del evento. Durante una semana, el Jamboree se convierte en el epicentro de la enseñanza del jazz, facilitando el encuentro entre estudiantes internacionales y maestros de primer nivel. Cada noche, el GMF presenta conciertos protagonizados por artistas invitados y formaciones surgidas del propio workshop, seguidos de sesiones nocturnas y jam sessions que prolongan la actividad hasta la madrugada. El público podrá disfrutar de voces icónicas como Deborah Brown y Carla Cook; la maestría al piano de Bruce Barth; el saxo alto de referencia de Perico Sambeat; o la guitarra de la estrella emergente Jocelyn Gould. Las sesiones se completan con la “Night of the Trios”, destacando a pianistas como Will Bonness y Matyas Gayer, haciendo de cada noche una jam session de lujo irrepetible. Estas sesiones tienen lugar principalmente en el Jamboree Sala 1 y Sala 3, aunque el workshop extiende también su actividad a otros espacios del circuito del festival, reforzando su integración plena dentro del MASiMAS.

Grupo Mas i Mas: 30 años apostando por la música en vivo en salas