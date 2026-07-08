El próximo jueves 9 de julio, a las 19:30 h, CASA CUPRA Raval acoge una nueva edición de las RAVAL MUSIC SESSIONS, un ciclo dedicado a la música contemporánea que conecta creación, innovación y cultura urbana.
La protagonista de esta sesión será Maria Arnal, una de las artistas más singulares e innovadoras de la escena musical actual, que presentará en exclusiva su nuevo single, todavía inédito, en un formato íntimo concebido para acercar al público a su universo creativo.
La experiencia combinará conversación, música y puesta en escena, con un espectáculo audiovisual caracterizado por una cuidada escenografía y una selección de vinilos y merchandising exclusivo. La propuesta ofrece una oportunidad única para retratar el regreso de la artista y documentar uno de los primeros encuentros públicos en torno a su nuevo proyecto musical.