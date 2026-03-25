La Plaza de Pedro Zerolo de Madrid se convirtió el pasado viernes en el epicentro de una revolución con una noche llena de música y con la esencia urbana con las CUPRA ELECTRIC MUSIC LAPS. La calle se convirtió en el escenario principal de la marca con un line up sorpresa para desvelarnos la esencia rebelde que trae el protagonista del evento: el nuevo CUPRA Raval. Déjanos contártelo todo.

La energía de la música en directo

Cientos de personas vivieron un concierto inesperado que trasladó toda la actitud disruptiva del barrio barcelonés al corazón de Madrid, demostrando así la energía urbana de CUPRA. Es sonar el primer beat y nuestros cuerpos empiezan a vibrar. Y eso es lo que pasó el viernes cuando Amore agitó esos ritmos urbanos melancólicos tan suyos, cuando María Escarmiento decidió convertir la plaza en una rave de glitch-pop y cuando Raya Diplomática abrazó con fuerza la energía más punk.

La plaza estaba totalmente entregada a los sonidos. A las nuevas experiencias. Y en medio de todo ese caos magnético y con mucha vibe racing, un nuevo referente para la movilidad de nuestra generación: un CUPRA Raval que entiende que el futuro de la ciudad y del disfrute urbano pasa por la sostenibilidad, por el esteticismo y por la autoexpresión. Ya no se trata simplemente de ir del punto A al punto B. Se trata de no dejar de ser tú en el proceso. Todo lo contrario: de reivindicar lo que eres y lo que esperas del mundo. Y eso se notaba en el ambiente. Esa sensación de rebelión. De reinicio. Pero la presentación de este nuevo modelo se viene el 9 de abril, así que CUPRA aún tiene sorpresas por desvelar.

La antesala de muchas otras cosas

Toda esta activación tan poco convencional no fue ni mucho menos un evento aislado. Hemos vivido la adrenalina en primera fila en el Circuito del Jarama con el Madrid E-Prix. Aunque con una nueva esencia, porque CUPRA se ha convertido en naming partner: a partir de ahora pasará a llamarse CUPRA Raval Madrid E-Prix. Mientras que el viernes la cosa iba de sentir la ciudad, el sábado fue de ver a los pilotos pasar y pasar una y otra vez a máxima velocidad con una precisión únicas. Dos formas de moverse.