El Mad Cool volvió por todo lo alto en su décima edición con un cartel muy top. Se sabía que iban a pasar cosas que iban a dar mucho de qué hablar en los escenarios. ¿Pero sabes qué? En un festival como este no todo lo interesante ocurre sobre la tarima, y por eso IQOS* nos trajo la experiencia que necesitábamos en Mad Cool. Entre show y show, el recinto fue testigo de esos otros momentos que también hacen grandes a estos eventos: la pausa con reviews incluida, el reencuentro tras una separación estratégica o el descubrimiento de nuevos espacios.

La experiencia IQOS: un espacio ideal para los descansos

Termina uno de los conciertos que más meses llevabas esperando. Las pulsaciones a mil. Y el siguiente conci de tu banda favorita no empieza hasta dentro de una hora. Sí, nos pasa a todos. Como expertx en festis sabes perfectamente que tienen sus tiempos muertos. Y no en el mal sentido. Está bien descansar. Bajar revoluciones. Reencontrarte con tus amigos que estaban en la barra. Pero tumbarte en el césped no es la única alternativa. Tiene que haber más. Y en este Mad Cool la hubo: el espacio diseñado por IQOS, se convirtió en un refugio para los usuarios adultos de productos de nicotina, entre concierto y concierto, en donde pudieron conocer más sobre la marca.

¿Qué cosas? A nosotras una de las que más nos moló fue RE-PEAT: varios participantes, una especie de juego de luces y colores y un reto: reproducir la secuencia correcta más rápidamente. Si ganabas una partida te daban tokens para intercambiarlos por regalos. Fue lo más. Mucho mejor que aburrirse bajo el sol. ¿Otra experiencia que no nos perdimos? RE-ACT, en el que competíamos a ver quién tocaba más bolas de colores antes de que desaparecieran. Al final, cuando acababa la partida, se liberaban unas fragancias que nos recordaban a los sabores de Levia. Además, hicimos nuestro propio remix del verano con su DJ REMIX BOOTH, una cabina interactiva donde podías crear tu propio remix en 60 segundos utilizando dispositivos IQOS ILUMA i. Lo mejor de la experiencia era que se grababa y se editaba automáticamente para que pudieras subirlo al instante y darle FOMO a esos amigos que no estaban allí. Ah, y no queremos olvidarnos de la CHARM STATION, en la que podías personalizar un llavero para tu IQOS. En general, como ves, el tipo de experiencia que te permite seguir dándolo todo entre banda y banda.

Los festis se viven más allá de los conciertos