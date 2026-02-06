Después de anunciar el pasado diciembre su vuelta a los escenarios tras más de 15 años de ausencia y como consecuencia de ajustes en la producción del recinto, Los Delinqüentes habilitan hoy un número limitado de entradas para su concierto en el Movistar Arena de Madrid previsto para el próximo viernes 25 de abril.

Esta fecha, la primera en anunciarse, agotó todas las entradas en pocos días, muestra de la expectación que ha supuesto la oportunidad de celebrar el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, disco debut de la banda y un título esencial de la música popular contemporánea, en un show que repasará todo el álbum al completo y para el que la banda promete muchas sorpresas.

La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle serán algunos de los himnos que no faltarán en estas fechas en las que Los Delinqüentes llevarán su sentimiento garrapatero por todo lo alto y ancho del Estado. La gira completa, incluyendo la fecha en la capital, está constituída por nueve paradas, comenzando en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril y pista agotada), continuando en el Roig Arena de Valencia (17 abril), el Movistar Arena de Madrid (24 abril, sold out y nuevo cupo disponible hoy), el CUBEC! de Bilbao (22 mayo, pista agotada), la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); el Espacio Norte de Murcia (12 de junio), el Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y una última cita en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).