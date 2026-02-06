Después de anunciar el pasado diciembre su vuelta a los escenarios tras más de 15 años de ausencia y como consecuencia de ajustes en la producción del recinto, Los Delinqüentes habilitan hoy un número limitado de entradas para su concierto en el Movistar Arena de Madrid previsto para el próximo viernes 25 de abril.
Esta fecha, la primera en anunciarse, agotó todas las entradas en pocos días, muestra de la expectación que ha supuesto la oportunidad de celebrar el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, disco debut de la banda y un título esencial de la música popular contemporánea, en un show que repasará todo el álbum al completo y para el que la banda promete muchas sorpresas.
La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle serán algunos de los himnos que no faltarán en estas fechas en las que Los Delinqüentes llevarán su sentimiento garrapatero por todo lo alto y ancho del Estado. La gira completa, incluyendo la fecha en la capital, está constituída por nueve paradas, comenzando en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril y pista agotada), continuando en el Roig Arena de Valencia (17 abril), el Movistar Arena de Madrid (24 abril, sold out y nuevo cupo disponible hoy), el CUBEC! de Bilbao (22 mayo, pista agotada), la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); el Espacio Norte de Murcia (12 de junio), el Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y una última cita en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).
A pesar de su ausencia, Er Migue y su figura estarán muy presente durante todo el show, proyectando su imagen y voz en una pantalla gigante sobre el escenario y a través de la que acompañará y cantará en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego “Ratón”, para cerrar un círculo que comenzaron tres amigos sin más pretensiones que la de disfrutar haciendo música y que ha acabado engrosando el repertorio musical de nuestro imaginario cultural.
Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su “sentimiento garrapatero”.
Entradas disponibles en lasttour.org y losdelinquentes.es. Además, habrá viajes organizados desde distintas ciudades para asistir a esta gira tan especial.