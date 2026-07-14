Tras el esperado desenlace de Stranger Things, Kyle Dixon y Michael Stein, compositores de la banda sonora original de la serie y ganadores de varios premios Emmy por su trabajo, regresan a los escenarios con una nueva gira internacional que recorre las cinco temporadas de uno de los fenómenos audiovisuales más importantes de la última década. En España ofrecerán dos únicas actuaciones: el 5 de septiembre en Paral·lel 62 (Barcelona) y el 8 de septiembre en The Music Station Príncipe Pío (Madrid).
Miembros de la banda estadounidense S U R V I V E y responsables del inconfundible universo sonoro de Stranger Things desde su estreno en 2016, Dixon y Stein han contribuido decisivamente a definir la identidad estética de la serie a través de una combinación única de sintetizadores analógicos, tensión cinematográfica y evocaciones a la ciencia ficción y el cine fantástico de los años ochenta.
La gira propone una retrospectiva musical completa de la saga, desde el ya icónico tema principal hasta las composiciones creadas para la quinta y última temporada. Interpretado íntegramente en directo por sus autores, el espectáculo invita al público a revisitar algunos de los momentos más memorables de la serie a través de la música que los acompañó.
A lo largo de la última década, la música de Stranger Things se ha convertido en uno de los sonidos más reconocibles de la cultura popular contemporánea. El trabajo de Dixon y Stein contribuyó a definir la identidad de la serie y acercó la electrónica analógica y la estética synth a toda una nueva generación de espectadores.
Para esta producción, los compositores han colaborado con el reconocido artista visual MarcelWeber (MFO), responsable de una puesta en escena inmersiva basada en el uso de la luz, la niebla y los elementos visuales mínimos. El resultado es una experiencia que se mueve entre el concierto y el cine, transformando la atmósfera de Stranger Things en un entorno tangible y envolvente.
Más allá de su trabajo para Netflix, Kyle Dixon y Michael Stein han desarrollado una sólida trayectoria dentro de la música electrónica contemporánea y la composición para cine y televisión, consolidándose como dos de las figuras más influyentes de la música audiovisual actual. Las actuaciones de Barcelona y Madrid serán las únicas oportunidades para disfrutar de esteespectáculo en España.