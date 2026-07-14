Tras el esperado desenlace de Stranger Things, Kyle Dixon y Michael Stein, compositores de la banda sonora original de la serie y ganadores de varios premios Emmy por su trabajo, regresan a los escenarios con una nueva gira internacional que recorre las cinco temporadas de uno de los fenómenos audiovisuales más importantes de la última década. En España ofrecerán dos únicas actuaciones: el 5 de septiembre en Paral·lel 62 (Barcelona) y el 8 de septiembre en The Music Station Príncipe Pío (Madrid).

Miembros de la banda estadounidense S U R V I V E y responsables del inconfundible universo sonoro de Stranger Things desde su estreno en 2016, Dixon y Stein han contribuido decisivamente a definir la identidad estética de la serie a través de una combinación única de sintetizadores analógicos, tensión cinematográfica y evocaciones a la ciencia ficción y el cine fantástico de los años ochenta.

La gira propone una retrospectiva musical completa de la saga, desde el ya icónico tema principal hasta las composiciones creadas para la quinta y última temporada. Interpretado íntegramente en directo por sus autores, el espectáculo invita al público a revisitar algunos de los momentos más memorables de la serie a través de la música que los acompañó.