The Prodigy debutan –por fin– en Sónar

Irrumpieron en la escena rave del Reino Unido en 1991 con “Charly” y “Everybody In The Place”. Tres años después, nacía Sónar. Sin embargo, el legendario y revolucionario grupo de rave británico y el festival barcelonés jamás cruzaron sus caminos... hasta ahora. The Prodigy y Sónar saldan una deuda histórica con un directo explosivo que encabezará la jornada del sábado 20 de junio en el imponente escenario SonarClub.

Skepta lidera el viernes con la presentación de su último trabajo

El rapero británico, conocido por convertir al grime en un género global, vuelve a Sónar siete años después para presentar –prácticamente en primicia-– su inminente y ansiado nuevo álbum Fork & Knife, anunciado en 2024. Barcelona ya se prepara para vibrar, también en SonarClub y en este caso en la jornada de viernes, con uno de los letristas más brillantes del género -y uno de sus productores más infravalorados-.

Charlotte de Witte y Amelie Lens lideran a la nueva generación del techno

La primera estará el viernes con su nuevo concepto audiovisual recién presentado: The Resistance. La segunda, el sábado, con su primer gran proyecto AV, AURA, desarrollado a lo largo del último año. Pero Charlotte de Witte y Amelie Lens son sólo la representación de una nueva era en la escena techno, que se completa con el AV show de la estadounidense Sara Landry y con las sesiones de nuevas estrellas ya consagradas e infalibles selectoras como Daria Kolosova, DJ Gigola, Ciara Cuvé, SALOME, Akua y ANNĒ & Sera J, entre muchas otras.

STOOR Live: el proyecto más ambicioso en la historia de Sónar

Tras varios años de trabajo y preparación, los equipos técnicos del festival y de STOOR se disponen a presentar, por primera vez en el país, STOOR Live, el proyecto de improvisación con hardware a 10 manos de la leyenda del techno Speedy J. Durante cinco horas, el jueves, y siete, el viernes y el sábado, el neerlandés contará con cuatro invitados diferentes cada día para improvisar con sonidos techno, house y experimentales, con los artistas colocados en el centro de la pista, el sonido proyectado en 360º y el público alrededor. Entre los artistas invitados, destacan Reeko, Mathew Jonson, Colin Benders, Nadia Struiwigh o FJAAK, quienes también improvisarán con hardware durante un directo especial con Kittin el sábado en SonarLab x Rinse.

Cabaret Voltaire celebra 50 años de carrera con una parada exclusiva en España

Formada en Sheffield en 1973 por Stephen Mallinder, Richard H. Kirk y Chris Watson, ‘The Cabs’ se ha convertido en la mejor definición de lo que significa ser una banda de culto. Pioneros de la música industrial y de vanguardia, su influencia es incalculable. Para celebrar los 50 años desde su primer concierto, los dos miembros aún vivos de la banda ofrecerán una serie de shows que rendirán homenaje a Kirk, fallecido en 2021. Además, Watson dejó la banda en 1981 para dedicarse a una carrera en solitario llena de éxitos y centrada en las grabaciones de campo, así que esta será la primera vez que actúe con Mallinder en más de 40 años. Por si esto no es aliciente suficiente, su paso por Sónar 2026 el jueves 18 de junio será su única parada en España en esta gira.

SonarVillage by Estrella Damm: ahora con música ininterrumpida desde el atardecer hasta el amanecer

Manteniendo su esencia diurna por la tarde, así como la del anterior escenario SonarPub por la noche, el nuevo SonarVillage by Estrella Damm permitirá seguir bailando sobre su icónico césped y bajo el cielo de Barcelona, desde que las puertas del festival abran hasta que cierren. Por allí pasarán algunos de los directos más esperados de esta edición, como los de WhoMadeWho, Modeselektor, Kelis o Arp Frique & The Perpetual Singers, y algunos de los DJ sets más coloridos, como los de Chris Stussy, Sammy Virji, Arthi, KETTAMA, Carlita, Gerd Janson b2b Marcel Dettmann, Kilopatrah Jones, MALUGI b2b Benwal, y los clásicos cierres, que este año estarán firmados por MK (Marc Kinchen) b2b TSHA, el viernes, y CARBS: Ketiov & Fernanda Arrau, el sábado.

El talento japonés se explaya en Sónar... días antes de la vuelta de Sónar a Japón

La estrecha relación entre las artes de vanguardia niponas y el festival vive uno de sus mejores momentos en 2026. El infalible tecnólogo Daito Manabe, ya clásico de Sónar, presentará un nuevo directo desarrollado con las herramientas de Google DeepMind -una idea nacida fruto de su coincidencia con sus ingenieros en Sónar+D el año pasado-. GOTH-TRAD hará gala de su compleja y cargada selección musical, centrada en el dubstep y el bass. Takuya Nakamura aterrizará en el festival con uno de sus DJ sets híbridos, en los que su pad y su trompeta ayudan a generar un sonido house y jungle suave, melódico y bucólico. Por SonarLab x Rinse, pasarán Wata Igarashi, con uno de sus directos de techno introspectivo y mental, y las llamativas selectoras riria y DJ MARIA. Pero la conexión no termina aquí: pocos días después, el recién concebido NU Festival de Tokio ocupará la Takanawa Gateway City y contará con un programa musical presentado junto a Sónar Sound y uno discursivo, expositivo y performativo presentado junto a Sónar+D, en lo que supone la vuelta de Sónar a Japón 13 años después.

La nueva hornada de nuestra escena urbana se consolida en 2026

Considerada vampira, barbie y satanista por igual, la irrupción de Metrika en el sonido urbano de nuestro país como una de las raperas más provocadoras de la escena es innegable. Cuesta imaginar un momento mejor para verla debutar en Sónar. Pero ella es solo la punta de un iceberg mucho más grande, que cuenta con la sarcástica, empoderada y, por supuesto, también provocadora Main Costa, que presentará, seguramente pistola en mano, su recién estrenado álbum Ugly Trap Better. En clave catalana, también estarán GlorySixVain, TAWA y el colectivo Cutemobb, con LEÏTI como gran atractivo.

Los sonidos made in UK, protagonistas un año más

Y es que costaría mucho imaginar una edición de Sónar sin la tradicional ración de sonidos llegados del underground electrónico del Reino Unido. Encabeza esta lista Nia Archives, que viene con su directo para demostrar por qué es el gran icono de una nueva generación del jungle. A ella, y a los ya mencionados Arthi y Sammy Virji, hay que sumar al enigmático dúo ⌭ IceMorph ⌬ y a selectores como Addison Groove, Amaliah b2b Pangaea y Danielle, que actuará back-to-back con Ryan Elliott.

BULTO y Glitterbox harán que el escenario SonarHall baile por primera vez hasta la madrugada

Acostumbrados a que las cortinas rojas acompañen más la escucha atenta que no el baile desenfrenado, 2026 verá por primera vez cómo SonarHall albergue dos escenarios en uno, mutando de sala de conciertos a pista de club en apenas segundos y convirtiéndose, de madrugada, en un micromundo más dentro de Sónar. En la madrugada del viernes, será el colectivo queer y fetichista BULTO de Bogotá quien apueste por su sonido techno contundente. Y, en la del sábado, será el turno del hedonismo disco y house con la legendaria fiesta ibicenca Glitterbox.

La escultura arquitectónica ORGANYSMO de LedPulse traslada el espíritu de Sónar+D a Fira Gran Via...

Por primera vez, será Sónar+D quien reciba al público de Sónar en Fira Gran Via. Lo hará con una escultura arquitectónica de 30 x 30 metros diseñada por la empresa líder en el diseño de experiencias inmersivas LedPulse. ORGANYSMO creará imágenes en 3D utilizando miles de puntos de luz LED, transformando la luz en un material escultórico. En lugar de ver imágenes proyectadas sobre una superficie plana, el público se verá envuelto por formas, colores y figuras en movimiento que flotan y se despliegan por el espacio que lo rodea.

...mientras Sónar+D replantea nuestra relación con la tecnología en Llotja de Mar

El programa de nuestro ‘evento sin igual’ nos invita este año a saltar del consumo pasivo de la tecnología a la participación activa en ella. Sónar+D 2026 estrena nueva sede el jueves 18 y viernes 19 de junio en el céntrico y reinventado edificio neoclásico Llotja de Mar, con un programa en el que destacan la participación de pensadorxs como Yancey Strickler, Eugene Healey, niceaunties y Mindy Seu; las conferencias innovadoras de Mónica Rikić, Joana Moll y Eneritz Tejada; los workshops de Chia Camisola, 0xSalon y Keiken; las performances viscerales de Evicshen y Fitnesss & Riusforza; y el programa AI & Music powered by S+T+ARTS, que contará con Nao Takui, Anna Xambó y los shows de dadabots e Ignasi Terraza & Philippe Salembier, además de los directos audiovisuales en Fira Gran Via de Daito Manabe y Reinier Zonneveld junto a un holograma de sí mismo.

Un Sónar que será más Sónar que nunca...

Con cuatro escenarios en simultáneo y 10 horas de música el jueves, y seis escenarios y 14 horas de música el viernes y el sábado, Sónar 2026 ofrecerá más opciones que nunca a su público. Con actuaciones hasta las 03:00 el jueves por primera vez en 33 años de historia y con seis escenarios funcionando a la vez en un único recinto por primera vez en Fira Gran Via, Sónar 2026 permitirá ver más y en mejores condiciones, ya que el público podrá ir de un extremo del festival al otro en apenas cinco minutos, salir y volver a entrar si lo desea, y beber gratis y descansar en zonas habilitadas si lo necesita. Consulta los horarios de la programación aquí.

...y que ocupará Barcelona de extremo a extremo, con Sónar+D como centro neurálgico