La historia del freestyle en español vivió el pasado sábado uno de sus capítulos más memorables, que concluyó con la legendaria victoria de Fat N. El freestyler colombiano se hizo con el título más prestigioso de la competición hasta el momento: Red Bull Batalla Nueva Historia, el evento leyenda que conmemoró los 20 años de la competición de rap improvisado más influyente a nivel internacional. Cerca de 7.000 seguidores se reunieron en el estadio Tecnópolis de Buenos Aires para presenciar un encuentro único: campeones internacionales, leyendas fundacionales y las nuevas promesas del freestyle compartieron escenario en una cita irrepetible. En un formato especial dividido por generaciones, los 16 MCs protagonizaron un viaje a través de dos décadas de la competición, sus estilos, sus figuras y su impacto en la cultura urbana. Los hosts Seo2, Queen Mary y Serko Fu mantuvieron llena de energía la pista, mientras que un jurado de prestigio internacional, Dtoke (Argentina), El B (Cuba), Kim (Venezuela), Jayco (República Dominicana) y Blazzt (Chile), evaluó cada enfrentamiento. Además, una alineación de DJs legendarios, Sonicko, Stuart, Zone y Atenea, se unieron por primera vez de forma simultánea para lanzar los mejores beats de estos 20 años de rimas.

UN FORMATO HISTÓRICO PARA CELEBRAR DOS DÉCADAS

Los 16 MCs participantes se distribuyeron en cuatro grupos que representaban distintas etapas de la competencia. De 2005 a 2009: Noult, Frescolate, Link One y Hadrian; de 2014 a 2017: Aczino, Skone, Invert y Arkano; de 2019 a 2024: Bnet, Gazir, Rapder y Chuty; y las nuevas promesas: Fat N, Azuky, Exe y Sophia.

Cada grupo disputó una primera ronda interna para definir al campeón de su generación. Las batallas dejaron momentos que conectaron pasado y presente: guiños a las primeras ediciones, referencias cruzadas entre regiones y un respeto absoluto entre figuras cuya trayectoria ha marcado a miles de aficionados. En semifinales, los ganadores de cada grupo se cruzaron por primera vez, configurando un cuadro inédito que ofreció duelos de altísimo nivel. Bnet venció a Chuty y Aczino se impuso a Skone; mientras que Fat N ganó la batalla a Exe y Hadrian a Frescolate. Estas batallas demostraron no solo el nivel técnico, sino también la emoción de mezclar eras, estilos y trayectorias.

FAT N: EL CAMINO AL TÍTULO

El campeón de la noche, Fat N, protagonizó uno de los recorridos más sólidos del evento. En su grupo, se impuso a Sophia en una primera ronda, que se llevó por unanimidad. En cuartos derrotó a Exe en un duelo marcado por la agilidad y la construcción lírica en cada rima. Ya en semifinales se impuso al veterano Hadrian, en una batalla cargada de estilo y presencia escénica. La gran final frente a Bnet puso el broche de oro: un duelo cargado de tensión, referencias históricas y punchlines que resonaron en todo el recinto de Tecnópolis. Tras una batalla reñida y un cierre épico, el jurado eligió a Fat N como campeón de Red Bull Batalla Nueva Historia.

ESPAÑA, PROTAGONISTA DE LA NOCHE

La representación española volvió a demostrar por qué España es un país clave en la historia del freestyle en español. Chuty, tricampeón nacional e internacional, firmó uno de los momentos más celebrados de la noche en su enfrentamiento con Gazir. Bnet, fiel a su estilo profundo, técnico y creativo, volvió a demostrar por qué es uno de los MCs más respetados. Skone, con su puesta en escena característica, volvió a conectar con el público argentino. Arkano, Invert y Noult, figuras históricas, dieron un viaje emotivo a los orígenes de la competición. Gazir, referente generacional de la última etapa, reafirmó su posición entre los MCs más influyentes del presente.

20 AÑOS DE RED BULL BATALLA