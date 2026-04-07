Entre 2000 y 2010 pasó algo que cambió la música electrónica: el indie se electrificó. Guitarras, sintetizadores y ritmos 4x4 se fusionaron, mientras sellos como Ed Banger Records impulsaban una nueva forma de vivir la pista de baile.
Daft punk, MGMT, Simian Mobile Disco, LCD Soundsystem, Klaxons... Una generación que redefinió el sonido (y la actitud) de toda una época. Hoy, ese sonido vuelve con fuerza, mirando al presente con energía, sin caer en lo retro ni en la melancolía.
El domingo 12 de abril, de 18:00h a 23:00h, Epiq llega a sala apolo para reivindicarlo. Una fiesta de presentación con entrada libre que servirá como primer adelanto antes de la inauguración oficial el sábado 16 de mayo.
Indietrónica, electro-house, bloghouse, llámalo como quieras: música que hacía temblar las pistas y que ahora regresa en formato tardeo. No busques excusas. El nombre lo dice todo: la semana no termina, simplemente culmina con un cierre EPIQ.
Porque EPIQ no va de hacer la colada un domingo. Porque EPIQ no es “me he quedado sin canguro un domingo”. Porque EPIQ no va de preparar tuppers un domingo. EPIQ es reencontrarte con ese temazo que llevabas en loop en tu ipod. EPIQ es bailar, soltar y recargar.
El viaje musical correrá a cargo de Raúl Naro, dj residente con más de diez años de experiencia. Al atardecer: Interpol, The Killers, Crystal Castles. De noche: Digitalism, Erol Alkan, The Bloody Beetroots, Tiga. La indietrónica no solo pasó por aquí: se vivió aquí. Se construyó aquí. Y ahora vuelve.