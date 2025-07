Abre tu mente. Eras tú. Le deseo. Bombón. No me pidas más amor. Cal y arena. La historia del pop español de las últimas dos décadas no se entiende sin los hitazos de Merche, la artista gaditana que enamoró a toda una generación desde su participación en la Eurocanción 2001. Lo curioso es que la Gen Z más noughtie también la tiene entre sus referentes. Es una estrella transgeneracional. Y por eso nos hemos acercado a pasarle nuestro escáner.