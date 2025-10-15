La cosa es que lo de promesa ya se le va quedando corto. Piénsalo: a esta muchacha de mente privilegiada y voz suave ya la han elogiado artistas como Rosalía o Bad Bunny , le han dado premios como el Odeón o El Ojo Crítico de Música Moderna y ya va haciendo sold outs en medio mundo. En Sao Paulo. En Santiago de Chile. En Medellín. En Milán. En Londres. En París. En Amsterdam. En Berlín. Que su música tenga tanto de puente cultural puede explicar por qué está petándolo tanto en todas partes. En tan solo cinco años de carrera, con solo un EP ( Delaluz , 2022) y un álbum ( Bodhiria , 2024), ya tiene a crítica y público ansiando sus nuevas cositas.

Con apenas 22 años, y surgida desde la esquinita sur del país, Judeline es hoy considerada una de las grandes promesas de la música española. Una de las piezas claves del sonido pop fusión: en sus canciones pueden encontrarse retazos del indie, del flamenco, del trap, del reggaetón, del R&B, de la electrónica y de culturas tan dispares como la latina o la árabe. Y tiene sentido porque Judeline, de nombre real Lara Fernández Castrelo, hunde sus raíces en unas tierras, la de Barbate y Jerez de la Frontera, históricamente habituadas al mestizaje . Por eso ella prefiere no ponerle géneros a su música e ir diciendo por ahí que simplemente es todo colores y atmósferas .

Actuaciones en Coachella 2025. Colaboraciones con Louis Vuitton. Nominada a los Grammy Latino. Y con colaboraciones bien jugosas como las de Alizzz, Oddliquor, Tainy, Dellafuente, Duki, Yeray Cortés, Rusowsky o muy recientemente Amaia, con quien ha creado esa maravillosa com você. Judeline es una estrella en crecimiento y levanta amor allí donde pisa. Y nosotras queríamos preguntarle esas cositas que sabemos que nadie más le preguntará. Hacerle nuestra ficha técnica para ver qué vaina y confirmar, muy confirmado, que Judeline es una grande.

- Si Judeline fuera una tapa española, ¿cuál sería?

Una sopa de picadillo.

- ¿Si fuera un director o directora de cine?

Sorrentino. Bueno, ya quisiera yo...

- ¿Si fuera una prenda de ropa?

Unas botas altas.

- ¿Si fuera un mensaje de Whatsapp?

xd.

- ¿Si fuera un libro?

Donde los árboles cantan de Laura Gallego

- ¿Si fueras un personaje histórico?

María Magdalena.

- ¿Si fueras un lugar en el mundo?

Barbate.



- ¿Si fueras una fiesta?

Una fiesta en la playa donde la gente no tire la basura a la arena.